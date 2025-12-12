El adelanto electoral al 21D, Almaraz o reproches entre partidos centran un debate entre candidatos sin hablar de pactos

Debate entre candidatos en Canal Extremadura - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los motivos del adelanto electoral en Extremadura, la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz o los ataques y reproches entre los diferentes partidos han centrado en la noche de este jueves el debate electoral entre los candidatos a la Presidencia de la Junta, que han eludido hablar de posibles pactos postelectorales.

Unos temas que se han puesto sobre la mesa en el debate electoral con motivo de las elecciones del 21 de diciembre que, organizado por Canal Extremadura, se ha celebrado en la noche de este jueves desde el Palacio de Congresos de Mérida, presentado por el periodista Manu Pérez, y en el que han participado los diez candidatos que se presentan a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Un debate de unas dos horas y media de duración, en el que los diez candidatos han podido explicar sus proyectos e ideas sobre materias como empleo, economía, sanidad, cultura o igualdad.

Así, el adelanto electoral al próximo 21 de diciembre ha sido criticado de forma recurrente por los candidatos de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, Óscar Fernández Calle e Irene de Miguel, respectivamente, quienes han coincidido en sus intervenciones en asegurar que este adelanto está dictado por la dirección del PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, y supone un "órdago" de la presidenta extremeña.

En respuesta a estas críticas, María Guardiola ha reiterado que la convocatoria electoral responde al "bloqueo" al que a su juicio han llevado PSOE y Vox a Extremadura, con una "pinza" para evitar que la región cuente con presupuestos, y que la han situado "entre el populismo de izquierda y el populismo de derecha, que lo único que buscan es dividir, confrontar, enfrentar a la población, apelar al odio", ha lamentado.

