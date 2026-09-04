El alcalde de Cáceres agradece la unidad de la región en torno al proyecto de la Capitalidad Cultural en 2031

Actuación del grupo Trébol en el acto institucional del Día de Extremadura en el Ayuntamiento de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha agradecido la unidad de la región en torno al proyecto de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031, ya que son muchos los municipios que ya han confirmado que esta noche van a iluminar edificios simbólicos de las distintas localidades para apoyar este reto colectivo.

"En este día en el que miramos al futuro de nuestra región, me enorgullece saber que además de los colores de nuestra bandera --verde, blanco y negro --, hay otros dos, --el magenta y el azul-- que también están cosiendo Extremadura: los que representan a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031", ha dicho el regidor.

Así lo ha indicado en el discurso que ha pronunciado este viernes en el acto institucional que el consistorio cacereño ha celebrado por adelantado con motivo del Día de Extremadura, con la presencia de autoridades como el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; la diputada provincial de la Diputación de Cáceres, María Toscano, así como miembros de la corporación municipal y otras autoridades jurídicas, civiles y militares.

"Juntos mostraremos a Europa la unidad que objetivamente hay en toda Extremadura en torno al proyecto en el que ya somos finalistas", ha subrayado el regidor, que ha recordado que también este año la ciudad celebra el 40 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, "un hito que cambió nuestro destino para siempre".

Un título que obliga a los responsables municipales "a seguir cuidando de nuestra joya monumental con un mimo singular, para seguir presumiendo de ella, pero siempre desde el prisma de una ciudad innovadora, que construye su futuro con ambición y empeño", ha apuntado.

Respecto a la celebración del 8 de septiembre, Mateos ha dicho que "estamos ante día para sacar pecho de lo que somos y de cómo somos. Para pensar en todo lo que hemos conseguido, pero también para seguir marcando el rumbo de Extremadura en general y de Cáceres en particular".

También ha hecho alusión al lema elegido por la Junta para festejar el día de la Comunidad Autónoma 'Sucede Extremadura', una frase que, más allá de la referencia obvia a Robe de Extremoduro, quiere significar que "Extremadura está presente, tiene voz y se le escucha en todos los rincones del mundo".

"Somos una tierra generosa, trabajadora, llena de talento y corazón. Y eso traspasa fronteras. Debemos compartirlo sin tapujos y con energía, para seguir avanzando como la sociedad moderna que somos", ha añadido el alcalde, que ha recordado que este año se cumplen 43 de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Extremadura, pero "nos queda mucho por pelear aún, porque no está todo conseguido".

En estos retos por conseguir ha mencionado las "deficitarias comunicaciones" de la región, por lo que ha reivindicado que la región pueda conectarse "con más rapidez y más eficacia con el resto del mundo". "Nuestras relaciones laborales y personales no pueden depender de si hay o no un determinado problema en un punto concreto de las vías del tren", ha resaltado Mateos. "No somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie", ha enfatizado.

El acto institucional celebrado en los soportales del edificio consistorial ha contado con la actuación del Grupo Trébol, en representación de la tradición y el folclore cacereño. "Somos el fruto de lo que beben nuestras raíces, de lo que fraguaron nuestros antepasados, de nuestras tradiciones", ha concluido Mateos.