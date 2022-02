Los alcaldes de Badajoz y Madrid tratan en una reunión los avances y preocupaciones por el Corredor del Sudoeste Ibérico

Gragera pide al Mitma que "amplíe y mejore" las conexiones de mercancías para que Extremadura no sea "un cuello de botella"

MADRID/BADAJOZ, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Badajoz y Madrid, Ignacio Gragera y José Luis Martínez-Almeida, respectivamente, han abordado en un encuentro mantenido este martes el Corredor del Sudoeste Ibérico, en el que ha habido avances y anuncios como la información pública del nuevo trazado desde Oropesa hasta Madrid, respecto al cual preocupa el retraso que lleva este expediente de más de dos años.

Así lo ha señalado el primer edil de la capital pacense en declaraciones a los medios al término de esta reunión, respecto a la cual ha agradecido a su homólogo madrileño el recibimiento y que "siga empeñado en apoyar, en sostener y en liderar esta reivindicación del Corredor Sudoeste Ibérico" que, como ha defendido, deben liderar aquellas ciudades incluidas en su recorrido.

Según ha recordado, el pasado mes de junio se firmó el acuerdo institucional entre ambas ciudades, Badajoz y Madrid, para impulsar este corredor y de manera "recurrente" van a intentar actualizar cuál es la situación del proyecto, los avances que se van produciendo, y también "los peligros, los retrasos y por supuesto las incidencias que puedan ir surgiendo", de manera tal que en ese sentido se ha desarrollado esta reunión.

Durante este tiempo transcurrido desde junio hasta este martes, ha continuado, ha habido avances en el proyecto, nuevos anuncios, algunas licitaciones "y sobre todo" se ha sacado a información pública el nuevo trazado o el enlace desde Oropesa hasta Madrid, respecto al cual les "preocupan" cuestiones tales como el retraso que lleva este expediente de más de dos años, así como las dificultades que supone el haber planteado este estudio informativo como un único bloque y no dividirlo en tramos, como así piden los especiales promotores e impulsores de este corredor.

Así, Gragera ha puesto "el foco" en esa petición y reivindicación de intentar agilizar esos tramos y también que ese informe y esas declaraciones de impacto ambientales "estén cuanto antes para poder dar salida no solo a los pasajeros, sino también a las mercancías que van a pasar y ya están pasando por nuestra región" y "sobre todo aprovechar la oportunidad que tenemos ahora".

Y es que, según el alcalde de Badajoz, Extremadura "sigue estando demasiado lejos y lo está no porque estemos lejos, sino porque tardamos mucho en llegar a los sitios, no sólo las personas, sino también las mercancías", ante lo cual ha puesto como ejemplo que Badajoz y Córdoba están a la misma distancia de Madrid pero "no se tarda ni mucho menos lo mismo en llegar" y si desde la capital cordobesa los pasajeros en hora y tres cuartos están en la capital madrileña, los pacenses tardan más de cinco, algo que tacha de "intolerable" e "insostenible".

En este punto, ha remarcado que se está haciendo "algún esfuerzo" en pasajeros, pero que se van acumulando retrasos y actualmente, con la oportunidad que se está abriendo en Extremadura gracias a los puertos portugueses y al "esfuerzo" que se está haciendo a la hora de implantar dentro de la región plataformas logísticas y zonas de expansión industrial, se tiene que aprovechar y acelerar esa información y esa infraestructura.

NUDOS DE MERCANCÍAS

En otro momento de su intervención, Ignacio Gragera ha remarcado que también les preocupa, y así lo ha hablado con Martínez-Almeida, la situación en la que se encuentran los nudos de mercancías dentro de los proyectos que están en marcha, sobre los cuales creen que esos enlaces "están completamente desfasados" y "no van a poder absorber todo el flujo de mercancías que, en un medio largo plazo, va a empezar a circular a través de la región por nuestro territorio".

Así, ha abogado por dar un "toque de atención y avisar" al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) para que revise esos pliegos y esa planificación y "amplíe y mejore" las conexiones de mercancías para que Extremadura "una vez más no se convierta en un cuello de botella en el que puedan transitar con normalidad las mercancías, pero no puedan salir".

Al hilo de lo anterior, ha reclamado también y ha mostrado su "vocación" y la de Badajoz de seguir reivindicando "allí donde sea necesario las infraestructuras que la ciudad necesita" y "merece", algo que ha hecho este martes en Madrid y que hará en un futuro también en Lisboa, Portugal. También en otros territorios como Ciudad Real por las "especiales vinculaciones" a través de la línea de Puertollano para dar salida, a través de la misma, a los productos de la región, o "donde haga falta".

"Tenemos que intentar poner a Badajoz en el mapa de la logística, en el mapa de las mercancías, en el mapa industrial de la península Ibérica y lo haremos con aliados, porque solos no podemos, creo que las instituciones locales tienen mucho que decir", ha sostenido Gragera, para quien estas últimas "tienen mucho que aportar" y si todas las que pertenecen al Corredor del Sudoeste Ibérico se ponen "de común acuerdo", a trabajar juntas y "a intentar reivindicar y acelerar los trámites" verán hecha "una realidad ese tren de mercancías y ese tren de pasajeros en pocos años".

"Pero tenemos que hacerlo ya, no tenemos tiempo que perder y en esa reivindicación y en ese esfuerzo estaré centrado en los próximos meses y por supuesto en los próximos años", ha advertido, al tiempo que ha calificado, interpelado por el compromiso de los gobiernos de España y Portugal por dicho corredor, de situación "muy positiva" que el Ejecutivo luso haya "acelerado" el tramo que va desde la frontera de Caya hasta Évora y los puertos portugueses.

"Quedaría pendiente sobre todo para pasajeros la conexión con Lisboa capital", en la que, no obstante, hay opciones para poder hacerlo y en ese sentido Gragera se ha referido al Plan nacional de recuperación portugués que "ya establecía, establece y además está poniendo en pie esa conexión", como también "falta el enlace de salida desde Extremadura" porque "está muy bien" que se hable "de tren rápido" y de Badajoz-Plasencia "objetivo 2022", pero queda pendiente "esa continuidad hacia Madrid, que además afecta también a la ciudad de Toledo".

Por último y preguntado por si se conocen posibles fechas para la conexión con Madrid, el alcalde de Badajoz ha expuesto que el objetivo "en principio" iba a ser en torno a 2025, pero que "sin tener todavía" las declaraciones de impacto ambiental, la autorización, el trazado definitivo definido o las opciones que se plantean en el entorno de la ciudad de Toledo, "que tiene una dificultad técnica especial", cree que no se puede plantear "un objetivo a corto plazo".

Sin embargo, ha destacado, ese expediente esta información pública "acumula ya más de dos años de retraso solo la información pública" y una vez que termine y haya proyecto y trazado definido tendrán que empezar a licitar por tramos, para proceder a la construcción y la prueba. "Que no nos engañen que la conexión electrificada a Madrid no va a estar en los próximos dos, tres, cuatro o cinco años casi con total y absoluta seguridad", ha concluido, para matizar: "en nuestra mano está que esté en seis y no en doce".