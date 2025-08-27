La Alcazaba de Badajoz sufre un pequeño derrumbe en un tramo entre la torre de Espantaperros y la Plaza Alta

BADAJOZ, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La muralla de la Alcazaba de la ciudad de Badajoz ha sufrido en la noche de este martes, día 26, un pequeño derrumbe en un tramo comprendido entre la torre de Espantaperros y la Plaza Alta.

Por este motivo, según indican desde el Ayuntamiento de Badajoz, la Policía Local ha acordonado "por precaución y seguridad" la zona, que ha sido analizada durante la mañana de este miércoles por parte de Mantenimiento de Fortificaciones.

Según el concejal delegado, Rubén Galea, la zona afectada por el derrumbe junto a la Torre Espantaperros se encuentra ya acordonada por la Policía "para evitar que cualquier ciudadano pueda acceder a ella", al tiempo que ha señalado que ya han estado en la misma los técnicos municipales junto con el equipo de Mantenimiento de Fortificaciones estudiando la situación.

"Afortunadamente, el derrumbe afecta a una parte muy pequeña, muy parcial" y se trata de elementos de relleno de los años 80, ante lo que ha especificado que están hablando de ladrillo, de arena e incluso de plásticos que han aparecido en ese derrumbe, "son materiales que, lógicamente, no pertenecen a la muralla original, ni muchísimo menos", ha destacado.

Por último, ha ahondado en que ya se está trabajando para estudiar las distintas formas para "volver a restituir el bien como debe estar", lo cual "se acometerá lo antes posible".

Cabe destacar que esta zona, comprendida en concreto entre los jardines de La Galera y la entrada a la Plaza Alta por las 'Casas Coloradas', está aquejada de unas filtraciones o humedades de las que se desconoce el origen y que pueden ser la razón por la que ha colapsado este pequeño tramo de unos cuatro metros.