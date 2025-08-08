La alerta por altas temperaturas continúa este viernes en varias zonas de Extremadura

El termómetro de una farmacia indica 39º C, a 5 de agosto de 2025, en Mérida. - Jorge Armestar - Europa Press

MÉRIDA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura extenderá el nivel de alerta naranja por altas temperaturas a mañana sábado, 9 de agosto, desde las 13,00 hasta las 21,00 horas, en buena parte de la comunidad autónoma.

En concreto, en las Vegas del Guadiana y La Siberia en la provincia de Badajoz, y en la zona del Tajo y Alagón, en el norte de Cáceres y en Villuercas y Montánchez, en la de Cáceres, donde las temperaturas máximas alcanzarán los 40 grados centígrados, mientras que el resto de la comunidad se mantendrá en riesgo amarillo.

Ante esta situación, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.

Por su parte, se aconseja a la ciudadanía evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no consumir bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.

Se recomienda usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.

En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.