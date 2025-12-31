La alerta amarilla por niebla se amplía hasta este jueves en las zonas del Tajo y Alagón

Niebla para el 1 de enero - AEMET

MÉRIDA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha ampliado la alerta amarilla por nieblas hasta este jueves, 1 de enero, en las zonas de Tajo y Alagón, en la provincia de Cáceres.

El aviso en esta zona se establecerá a las 00,00 horas de este 1 de enero y se prolongará hasta las 11,00 horas del mismo día, atendiendo a las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las que se apunta a una limitación de la visibilidad a 200 metros por este fenómeno meteorológico.

Ante esta situación, el Centro 112 recomienda a los ayuntamientos de estas demarcaciones que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil y a la Policía Local en cada una de sus localidades.

Por otra parte, a la ciudadanía en general se le recomienda precaución en la carretera, dado que conducir con niebla requiere adaptarse a unas condiciones especialmente complicadas, por lo que se debe reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y seguir las marcas longitudinales de la carretera si no hay otra referencia, señala la Junta en nota de prensa.

También se recuerda que las luces antiniebla traseras son obligatorias cuando hay niebla densa, pero se deben usar solo cuando realmente se necesitan para no provocar deslumbramientos. Hay que evitar además el uso de luces de largo alcance porque rebotan en la niebla. Además, se aconseja prestar mayor atención a los vehículos de dos ruedas y a peatones, y llevar siempre un teléfono para poder comunicarse en caso de emergencia con el servicio de emergencias 112.

