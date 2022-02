Alumnos, docentes y comunidad LGTBI urgen medidas por el "aumento" del bullying en aulas extremeñas contra el colectivo

MÉRIDA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alumnos, docentes y comunidad LGTBI en Extremadura han reclamado este viernes "medidas reales y efectivas" ante el "aumento" de casos de bullying en los centros educativos de la comunidad autónoma.

Así lo han puesto de manifiesto durante el V Pleno Escolar contra el Bullying por LGTBIfobia, celebrado este viernes en la Asamblea de Extremadura, organizado por la Fundación Triángulo y la cámara legislativa regional, y en el que se ha puesto de manifiesto la necesidad de "seguir actuando" contra quienes "fomentan el odio" hacia las personas del colectivo LGTBI, porque "la homobofia sigue muy presente en las aulas, no está todo hecho", han señalado los intervinientes en la sesión.

La presidenta de la Fundación Triángulo, Silvia Tostado, ha insistido en que "las palabras maricón, bollera o travelo se cuelan en los patios de colegios e institutos o grupos de whassap", y ha destacado que ese acoso escolar hacia estas personas "pueden comenzar con unas risas hacia niños que se pintan las uñas o niñas que juegan al futbol". Ante ese "discurso del odio o actitudes contra quienes son diferentes", desde su institución quieren "poner en valor la otra cara de la moneda, que existe", para decirles que "el amor, la ternura, la valentía y la dignidad tienen más fuerza" que ese odio.

En el pleno también ha intervenido la directora general de Servicios Sociales Infancia y Familias de la Junta de Extremadura, Carmen Núñez, que ha subrayado el "posicionamiento firme para luchar juntos contra la discriminación, violencia y cualquier tipo de atropello" hacia las personas de diferente condición sexual. "El mensaje es no, porque resilencia no es lo mismo que rendición; no porque no nos rendimos; no, porque no nos resignamos", ha sentenciado.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha destacado que ese acoso escolar contra estas personas "es una realidad en las aulas, y también en casa y en las redes sociales". A este respecto espera que se apruebe cuanto antes en las Cortes Generales la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. "No permitiremos que se os arrebate la felicidad, os vamos a estar apoyando", ha indicado.

Durante la sesión plenaria también han intervenido alumnos de distintos centros educativos, que han puesto de manifiesto la existencia de ese acoso en las aulas extremeñas, que "sigue aumentando".

Así lo han manifestado Iris, una alumna del Instituto Ágora de Cáceres, y Jorge, una adolescente trans de 16 años que ha asegurado haber "tenido suerte" porque su entorno ha entendido sus circunstancias, pero que ha reclamado a las autoridades políticas y a la sociedad extremeña que no quieren más silencios ante situaciones de acoso escolar. "No hacer nada es hacer muchas cosas, y todas malas; no hacer nada te convierte en cómplice", ha recalcado mientras ha pedido que "dentro de las aulas debe haber un espacio para educar en diversidad y respeto".

En este sentido, Carlos López, docente gay, ha relatado un episodio que sufrió hace apenas dos meses en el instituto en el que da clases de inglés cuando una alumna le llamó "puto maricón de mierda", una situación ante la que el centro educativo actuó con "inacción y dejadez, que fue lo que más me dolió", ha señalado. Por ello, ha insistido en la necesidad de que docentes, alumnado y clase política vayan de la mano y actúen en pro del "respeto a la diversidad".

También ha intervenido Ros de la Cruz, de la Fundación Triángulo, que ha reclamdo la necesidad de que las aulas tengan espacios para educar en diversidad, para "evitar que muchas personas pasen por lo que yo pasé".

El acto ha teminado con la intervención de Teresa y María, dos madres lesbianas, que han expuesto las dificultades que se encuentra su hijo en el día a día en su colegio por el mero hecho de tener dos madres, y que también han reclamado medidas para que no se sigan produciendo casos de acoso escolar.

En la sesión plenaria han estado presentes también miembros del Instituto Ágora de Cáceres y de los distintos grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura.