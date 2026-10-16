El Anfiteatro Romano de Mérida mejora su accesibilidad y amplía los recorridos visitables

El consejero de Cultura, Laureano León, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, visitan el anfiteatro - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Anfiteatro Romano de Mérida ha mejorado la accesibilidad mediante un proyecto que permite ampliar los recorridos de visita y facilitar el acceso a espacios que hasta ahora no formaban parte del itinerario habitual de los visitantes.

La intervención ha supuesto la instalación y mejora de diversas pasarelas que conectan distintos sectores del monumento, dando continuidad a recorridos ya existentes y generando otros nuevos con el objetivo de favorecer una visita más completa y accesible.

El proyecto ha contado con un presupuesto de casi 90.000 euros, con el que se han ampliado recorridos con el objetivo de alargar la duración de las visitas y contextualizar el uso de este edificio en la época romana.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, han visitado este viernes los nuevos recorridos, junto al director del Consorcio de la Ciudad Monumental, Félix Palma.

Así, entre los elementos más destacados que se han incorporado al recorrido en el Anfiteatro Romano se encuentra la tribuna situada sobre la Puerta Pompa, uno de los espacios más simbólicos del anfiteatro, un enclave que "ofrece una perspectiva privilegiada" del conjunto monumental y permite "comprender mejor la función y usos de este edificio de espectáculos durante la época romana".

La actuación también incluye elementos específicos de protección y seguridad para poner en valor este espacio sin interferir en su contemplación.

Asimismo, se han habilitado nuevos itinerarios que permiten acceder y recorrer zonas relacionadas con la Puerta Pompa, por donde accedían los participantes en los espectáculos, y uno de los vomitorios del recinto, mejorando la conexión entre diferentes áreas del monumento.

Gracias a estas actuaciones, los visitantes disponen ahora de mayores posibilidades de recorrido dentro del anfiteatro, lo que contribuye a prolongar el tiempo de estancia en el monumento y a enriquecer la experiencia de la visita mediante el acceso a nuevos espacios y puntos de observación.

COMPRENDER MEJOR LA FUNCIÓN DEL ESPACIO

En su intervención, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes ha destacado que gracias a esta actuación, "el visitante podrá recorrer nuevos espacios, permanecer más tiempo y comprender mejor la función y la monumentalidad de este espacio".

"En Extremadura tenemos un patrimonio extraordinario, y nuestra obligación es hacerlo accesible y comprensible para los extremeños y para todos quienes nos visitan", ha asegurado Laureano León.

Asimismo, ha explicado que el turista actual busca "experiencias", por lo que es vital "potenciar nuestro patrimonio no como monumentos aislados, sino como un conjunto de itinerarios y sinergias que permitan aprovechar el potencial de nuestro legado histórico".

Por su parte, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha valorado los trabajos que se están llevando a cabo para "mejorar nuestros recintos monumentales", y ha subrayado la importancia de esta actuación, que "va mucho más allá de la cuestión técnica o estética", ya que "hay un turista que se mueve también en las ciudades por toda España en función de la accesibilidad a los recintos".

En este sentido, Rodríguez Osuna ha recordado que hace años se realizó un estudio sobre cómo la mejora de la accesibilidad favorecía e incrementaba el acceso de las personas con movilidad reducida a los recintos monumentales.

Además, el alcalde emeritense ha señalado que esta intervención coincide con "unos datos turísticos muy positivos" para la ciudad. Así, ha destacado el récord de turistas internacionales registrado en Mérida en septiembre, con un incremento del 25 por ciento.

Rodríguez Osuna ha resaltado que "el esfuerzo que se hace entre todas las administraciones permiten estos datos" y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de seguir colaborando con la Junta de Extremadura en "la potenciación del turismo" y, especialmente, del turismo accesible, que ha calificado de "muy importante", ha concluido Rodríguez Osuna.