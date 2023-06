Ángel Orgaz será el concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Cáceres y Tirso Leal se encargará de Urbanismo

CÁCERES, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Derecho en la Universidad de Extremadura (UEx) y edil más joven de la nueva corporación municipal, Ángel Orgaz, será el concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Cáceres y el arquitecto Tirso Leal se encargará del área de Urbanismo en el nuevo organigrama que está perfilando el alcalde de la capital cacereña, Rafael Mateos, que ha comenzado este lunes su agenda de trabajo tras la investidura el pasado sábado como regidor de la capital cacereña.

Mateos terminará de diseñar su equipo de Gobierno en los próximos días pero ya ha adelantado en su primera entrevista como alcalde, que ha concedido a Europa Press, que Orgaz será el responsable de las finanzas locales y uno de sus primeros objetivos será configurar un presupuesto para 2024 "en tiempo y forma".

"Mi prioridad es que a finales de septiembre, o principios de octubre, Cáceres cuente con un proyecto de presupuesto y se pueda tramitar en tiempo y forma para que el día 1 de enero haya presupuestos en vivo", ha señalado el alcalde.

Dado que el gobierno en minoría del PP, que cuenta con 11 concejales, le aboca a acuerdos necesarios para sacar adelante las cuentas, Mateos ha recordado que el PP ya aprobó los presupuestos del ejercicio de 2016 con el PSOE, por lo que no descarta llegar a acuerdos con el principal grupo de la oposición para aprobar las cuentas de 2024.

"A mí me gustaría aprobar los presupuestos para 2024 con todos los grupos de la corporación municipal. ¿Por qué no? Yo creo que hay que buscar grandes acuerdos", ha espetado el regidor cacereño, que ha añadido que si se está de acuerdo "en lo importante", hay que reflejarlo en los presupuestos. "Si lo importante es Cáceres, ¿por qué no vamos a aprobar los presupuestos no solo con el PSOE sino también con Vox o con Podemos?. Vamos a hacer un esfuerzo", ha sentenciado.

Así, ha insistido en que aprobar unos presupuestos en tiempo y forma "es prioritario" porque no tenerlos "era un problema para el desarrollo de la ciudad, para el avance de la ciudad y también desde el punto de vista político", ha subrayado.

EQUIPO DE GOBIERNO

Aparte del nombre de Ángel Orgaz, también está decidido que el arquitecto Tirso Leal se encargue del área de Urbanismo, tal y como ha avanzado Mateos, que ha insistido en que cuando confeccionó la lista electoral lo hizo pensando en formar un gobierno, por lo que cada miembro "tenía un cometido en mi mente para desarrollar un posible área de gobierno".

"Lo vamos a hacer público en los próximos días, yo tengo que cerrar el diseño definitivo de ese equipo de gobierno con los propios compañeros y ver el organigrama con el secretario general del ayuntamiento, al que también quiero informarle para preparar las delegaciones", ha recalcado.

En ese equipo de Gobierno hay concejales con experiencia en gestión pública como Emilio Borrega, que fue el responsable de Recursos Humanos en la Diputación de Cáceres en la legislatura 2011-2015; Víctor Bazo, que fue concejal de Participación Ciudadana con Elena Nevado; Pedro Muriel, que estuvo al frente del área de festejos y deportes o Jorge Suárez, que fue concejal de Turismo.

Respecto a las nuevas incorporaciones, Mateos ha señalado que se incorporan de diferentes ámbitos de la sociedad civil y no cuentan con experiencia en política local pero "lo importante es que la gente tenga ganas de aprender y que tenga experiencia profesional".

"Los compañeros que vienen en mi lista, todos tienen experiencia profesional, y, por lo tanto, estoy convencido que en las próximas semanas van a coger el ritmo de una administración pública, aquellos que no la conocen, y van a desarrollar una magnífica labor de gobierno", ha subrayado.

GOBIERNO ESTABLE

Respecto a su decisión de gobernar en minoría y rechazar la entrada de los dos ediles de Vox en el gobierno, con lo que hubiera obtenido una mayoría de 13 concejales, Mateos se ha mostrado convencido de que, a pesar de que el PP no sume esa mayoría absoluta, será una legislatura "estable" en los próximos cuatro años.

"Yo tendí la mano aquella noche electoral, el 28 de mayo, a todos los grupos con representación en el Ayuntamiento, porque al final es cierto que gran parte de los acuerdos o de las decisiones que se toman en el Ayuntamiento salen con una propuesta muy amplia, por lo tanto, yo creo que es posible llegar a acuerdos no sólo con Vox, sino con el Partido Socialista e incluso con Podemos en los próximos meses y en los próximos años, y no me cabe ninguna duda", ha aseverado.

Así, el alcalde cree que con 11 concejales "se gobierna bien esta ciudad" y "la experiencia me dice que los gobiernos que ha habido en minoría en esta ciudad han sido mejor que los gobiernos en coalición y por lo tanto, creo que habrá una mayoría suficientemente amplia y holgada para tener estabilidad y para tener un buen gobierno y por lo tanto siempre he defendido esa opción", ha concluido.