Aprobado el Documento Técnico y el Estudio de Impacto Ambiental del nuevo tramo de la autovía A-43

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el expediente de información pública y, definitivamente, el Documento Técnico y el Estudio de Impacto Ambiental del nuevo tramo de la autovía A-43 del Guadiana, entre Torrefresneda y Santa Amalia, en la provincia de Badajoz, cuyas obras de construcción se estiman en 78,31 millones de euros (IVA incluido).

La aprobación se hace una vez concluido el procedimiento de Evaluación Ambiental Ordinario y el anuncio correspondiente será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se trata de una autovía de nuevo trazado (A-43) comprendida entre los municipios de Guareña, Santa Amalia y Medellín, en la provincia de Badajoz, con una longitud de unos 11 kilómetros y dos carriles por sentido.

Cada calzada medirá 7 metros de ancho, con 2 carriles de 3,5 metros cada uno, y con arcenes de 2,5 metros en el exterior y 1,5 metros en el interior, ha informado el Ministerio de Transportes en nota de prensa.

El origen de su trazado se produce en el enlace 316 de la autovía A-5, a la altura de Torrefresneda, conectando en su tramo final en el km 94,440 de la carretera N-430, al este del municipio de Santa Amalia.

En su recorrido, se diseñan tres enlaces: con la A-5 (km 0, modificación del enlace existente); con la carretera N-430 (semienlace en km 4,515); y con la carretera EX-206 (km 8,810, glorieta a distinto nivel).

También se incluye la mejora de la intersección existente entre la carretera N-430 y la carretera EX-206, mediante una glorieta a nivel (km 92,300 de la N-430) y se proyectan siete pasos superiores, tres viaductos (uno sobre el río Búrdalo y dos sobre la glorieta del enlace con la EX-260) y un pórtico (sobre el río Cagánchez) y varios marcos de drenaje transversal.