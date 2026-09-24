Aprobado el plan de inundaciones de Badajoz para dar respuesta a su consideración de peligrosidad "extrema"

Pleno del Ayuntamiento de Badajoz. - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

BADAJOZ, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado en su sesión de este jueves, día 24, correspondiente al mes de septiembre el Plan de Inundaciones de la ciudad, que determina la respuesta del consistorio antes, durante y después de este tipo de emergencia y cómo organizar los recursos o proteger una población para la que el plan regional de protección civil identifica una peligrosidad "extrema".

La concejala del área, Gema Cortés, ha detallado este punto que ha entrado por urgencia después de que este miércoles se celebrara la Comisión de Protección Civil de la Junta de Extremadura y abordara esta herramienta, ante la que ha agradecido al Ejecutivo autonómico la inclusión de la ciudad en la elaboración de estos planes impulsados frente al riesgo de inundaciones o ante otras emergencias, y su "predisposición" para "echar una mano" al ayuntamiento. También ha dado las gracias a los distintos servicios que han participado haciendo aportaciones.

Redactado por una empresa especializada y revisado por los técnicos municipales, el plan ha obtenido el informe favorable de la citada comisión regional, ha detallado, y tras la fase de aprobación por el pleno se abrirá la de implantación, para proceder después a su inscripción en el registro correspondiente y quedar implantado de forma definitiva.

Sobre su importancia, ha expuesto que el municipio presenta un riesgo "significativo" de inundaciones y el Inuncaex identifica para la ciudad una peligrosidad "extrema", una vulnerabilidad "media" y un riesgo "alto", en un término municipal, además, muy extenso, con pedanías, núcleos o viviendas dispersas, de ahí que necesite contar con una planificación "específica" que contemple las zonas que puedan verse afectadas o quedar aisladas. Así, el plan identifica los elementos vulnerables, como centros sanitarios, y establece cómo actuar en caso de emergencia.

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