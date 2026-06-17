Ara Sánchez dice que las políticas LGTBI están "blindadas" con Guardiola y sin instrucciones para la prioridad nacional

La Secretaria General De Igualdad Y Conciliación, Ara Sánchez Vera, Presenta La Campaña Institucional Del Orgullo LGTBIQ+ 2026 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, ha remarcado que las políticas LGTBI están "blindadas" con la 'popular' María Guardiola en el poder.

Asimismo, ha señalado que no existen instrucciones en su departamento para la aplicación en el colectivo migrante LGTBI de la 'prioridad nacional' que viene defendiendo Vox en otros aspectos dentro del acuerdo de gobierno con el PP en la comunidad.

"Yo, desde luego, no tengo ningún tipo de noticias, no existe ningún tipo de instrucción, ni existe ninguna cuestión que afecte a las competencias de Presidencia y de esta Secretaría General en ese sentido (la aplicación de la prioridad nacional en el colectivo LGTBI de migrantes)", ha espetado Sánchez Vera.

Así, sobre el colectivo de migrantes LGTBI, ha incidido en que desde el Gobierno de Guardiola van a "proteger" y a "implementar" políticas encaminadas a "defender los derechos", porque "son derechos humanos y derechos fundamentales de las personas y, por lo tanto, también del colectivo LGTBI", añade.

También, en cuanto a la situación de la Ley LGTBI extremeña, Sánchez Vera ha indicado que "en ningún momento se ha dicho ni forma parte del pacto de gobierno (con Vox) que se vaya a modificar o derogar" dicha norma en la región.

Al respecto, tras recordar que las competencias en esta materia residen en Presidencia de la Junta, ha destacado que van a seguir "trabajando, protegiendo e implementando políticas públicas para luchar contra cualquier forma de violencia, discriminación o rechazo que puedan sufrir las personas del colectivo" en Extremadura.

De este modo lo ha señalado durante la presentación este miércoles en Mérida de la campaña institucional de la Junta con motivo del Orgullo LGTBIQ+ 2026, que bajo el lema 'Ser, estar, existir' celebra los "avances" experimentados en este colectivo y remarca el "compromiso absoluto" del Gobierno de Guardiola con estas temáticas, en las que según ha subrayado no van a dar "ni un sólo paso atrás".

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