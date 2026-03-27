Arranca el Cerezo en Flor 2026 en el Valle del Jerte (Cáceres) como escaparate turístico de Extremadura

Inauguración del Cerezo en Flor 2026 - JUNTA DE EXTREMADURA

TORNAVACAS (CÁCERES), 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta en funciones, Victoria Bazaga, ha subrayado este viernes el impacto internacional de la fiesta del Cerezo en Flor del Valle del Jerte, de la que ha apuntado que es ya "uno de los principales escaparates turísticos de Extremadura".

Durante el acto de inauguración de esta Fiesta de Interés Turístico Nacional, celebrado en Tornavacas (Cáceres), Bazaga ha destacado que el Cerezo en Flor constituye "una de las fiestas con mayor singularidad y capacidad de proyección de toda Extremadura".

En este sentido, ha añadido que las imágenes del cerezo en flor han trascendido fronteras hasta convertirse en un símbolo internacional. "Las fotografías de los cerezos en flor están repartidas por todo el mundo; somos portada de revistas y estamos presentes en mercados como Japón y en toda Europa", ha señalado.

La consejera ha puesto en valor también la identidad del Valle del Jerte, destacando la resiliencia de sus habitantes y su capacidad para generar una oferta turística basada en su propia cultura, gastronomía y entorno natural.

En esta edición del Cerezo en Flor, la Mancomunidad de municipios del Valle del Jerte ha distinguido a los equipos de extinción, agricultores, ganaderos y vecinos por su lucha contra el fuego de 2025, y al cronista oficial de Tornavacas, Juan Pedro Recio Cuesta, por custodiar la memoria de la localidad. Ambos han recibido este viernes el máximo galardón de la comarca, que en esta edición pone el foco en dos valores que han marcado el último año en el territorio: la defensa del paisaje frente a los incendios y la preservación de la memoria histórica local.

Las 'Cerezas de Oro' se han convertido en uno de los reconocimientos más singulares del panorama cultural extremeño. En ediciones anteriores han sido distinguidos nombres e instituciones como el Museo del Prado, Televisión Española, el periodista José Ribagorda, el pueblo japonés o la Selección Española de Fútbol.

Así, el Valle del Jerte vuelve a lucir el blanco, y cerca de dos millones de cerezos en flor han transformado la comarca en un espectáculo natural único, "marcando el inicio de una primavera que es mucho más que una estación: es identidad, cultura y orgullo colectivo", como ha manifestado la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez.

En este contexto, Gutiérrez ha participado en la inauguración oficial, destacando el valor de una comarca que ha sabido convertir su riqueza natural y su forma de vida en motor de desarrollo, cohesión y futuro.

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