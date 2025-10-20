Arranca en Mérida una exposición itinerante con paneles de diferentes pasajes de la Memoria Histórica de Extremadura

MÉRIDA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante 'Lugares y Episodios de Historia y Memoria [1936- 1939]' puede visitarse en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida hasta el próximo 10 de noviembre.

Realizada por la Diputación de Badajoz, en la misma se recogen algunos de los lugares y episodios históricos sufridos en la provincia de Badajoz durante la Guerra Civil, en el período 1936-1939, por las víctimas de la sublevación militar contra la II República,

De esta manera, el portavoz municipal del Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fuster, ha hecho referencia a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que señala que "los lugares de memoria son los vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres", así como con "la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936".

Esta exposición, de carácter itinerante, comienza su exhibición en la ciudad de Mérida y nace del 'Calendario de la Memoria', que fue editado en diciembre de 2024 y forma parte de las actividades del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Badajoz.

Se trata de un nuevo servicio de la institución provincial que tiene como fin culminar los proyectos de memoria democrática como exhumaciones, búsquedas, investigaciones, tareas de divulgación, exposiciones y publicaciones, entre otros; además de "atender a las familias y asesorar a los ayuntamientos en el cumplimiento de la legislación, tanto de la citada Ley 20/2022 del Gobierno de España, como la Ley 1/2019 de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, recientemente derogada por el Gobierno de PP y Vox en Extremadura", ha manifestado Fuster.

EXPOSICIÓN

Compuesta por 13 paneles roll up desplegables, la muestra representa no sólo una pieza de memoria, sino de recuperación de la memoria histórica y democrática, a través de las diferentes imágenes que incluyen una variedad de lugares y episodios, de distinta naturaleza y territorios.

Esta exhibición gráfica, encabezada por una imagen del Mirador de la Memoria, situado en la localidad de El Torno en Cáceres y que representa el espacio escenográfico "más simbólico" de la memoria histórica de Extremadura, incluye episodios de "gran relevancia" como la sublevación en Badajoz, el avance de la denominada 'Columna de la Muerte', que fue un hecho "determinante" del desarrollo de la represión y la Guerra Civil en Extremadura.

También, la Batalla de Los Santos de Maimona, considerado como el primer episodio bélico de "importancia" de la guerra en la región; la Batalla de la Serena y la 'Columna de los ocho mil', que simbolizó el primer éxodo "masivo" de la Guerra Civil española, entre otros pasajes de la historia española.

Además, esta muestra recoge lugares que sirvieron de refugio a los represaliados como la Sierra de Monsalud, la localidad portuguesa de Barrancos y el buque Nyassa.

También otros escenarios "imprescindibles" en la memoria histórica como la fosa común abierta con restos de víctimas de la represión franquista en Extremadura, localizada en Casas de Don Pedro; las Colonias Penitenciarias Militarizadas de Montijo, que sirvieron de campo de concentración de trabajos forzados en torno al río Guadiana, con la construcción del canal de Montijo, una de las infraestructuras del Plan Badajoz.

O el Campo de Concentración de Castuera, creado al finalizar la Guerra Civil y que llegó a tener caracteres de campo de exterminio en el que también se recluyó a civiles, apunta en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

Respecto a la ciudad de Mérida, esta exposición incluye lugares como el Convento de Santo Domingo, cuya declaración como 'Lugar de Memoria' se está tramitando ante la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, o las tapias del cementerio municipal.

Cabe destacar que esta exposición, de carácter gratuito, está dirigida a la ciudadanía emeritense; así como al alumnado de los cursos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de los centros educativos de la capital autonómica por su contenido didáctico en la reflexión sobre la memoria histórica y la promoción del "pensamiento crítico".