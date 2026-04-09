La Asamblea convalida el decreto sobre gobiernos en funciones con críticas y reproches del PSOE y Unidas

Pleno de la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea ha convalidado el decreto-ley acordado por la Junta y Vox que modifica la ley de regulación del proceso de transición entre gobiernos en Extremadura en un pleno que ha contado con críticas y reproches del PSOE y Unidas por Extremadura, grupo este último que no ha participado en la votación y ha abandonado el hemiciclo antes de su inicio.

La convalidación del decreto ley ha contado con los votos a favor de los grupos del PP y Vox y con la abstención del Grupo Socialista, quien había solicitado la tramitación del mismo como proyecto de ley, petición que ha sido rechazada por la cámara legislativa extremeña.

La defensa de la iniciativa ha contado con la intervención del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista, que ha explicado que la misma busca dotar a la región de una norma ajustada a la necesidad del momento, en el que se ha alargado varios meses la situación en funciones del gobierno regional.

Así, ha insistido en que no responde a ninguna "estrategia política", sino a una necesidad "urgente, real y muy clara" de garantizar que la administración autonómica siga funcionando durante el periodo de transición entre gobiernos.

Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández, ha dicho que el decreto ley convalidado flexibiliza una norma que imponía restricciones que impedían el normal funcionamiento de la administración en un periodo como el actual, considerando que la modificación es una "corrección justa y necesaria" a la norma inicial aprobada por un gobierno del PP.

En este sentido ha recalcado que la situación que se pretende resolver "no es fruto de la casualidad ni viene por arte de birlibirloque", sino que tiene "responsables claros" que son José Antonio Monago, quien aprobó la ley, y María Guardiola, que decidió convocar elecciones sin hablar con Vox, ha dicho, por lo que, ante "la falta de previsión" del PP, su grupo ha actuado "con responsabilidad" y "sin pedir nada a cambio".

Por su parte, el diputado 'popular' Juan Luis Rodríguez Campos ha agradecido que se haya traído este decreto ley que evidencia, en su opinión, que se pone el gobierno de la Junta "al servicio" de los extremeños.

Asimismo, ha mostrado sus dudas de que PSOE y Unidas por Extremadura se lo hayan leído y comprendido, a quienes se ha ofrecido a explicarles las razones y las consecuencias de su convalidación.

CRÍTICAS DEL PSOE Y UNIDAS

En el turno del PSOE, el presidente de dicho grupo, José María Vergeles, ha considerado que el decreto ley convalidado no tiene una razón de urgencia sino que es un "atropello" y se ha preguntado "cuánto tiempo más nos van a tener en funciones".

Al respecto, ha asegurado que los socialistas han sido "responsables" y no han impedido que se aprobase, aunque ha insistido en su solicitud de que fuera tramitado como proyecto de ley para que tuviera "todas las garantías".

Finalmente, la presidenta de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha anunciado que su grupo no iba a ser "cómplice de este engendro democrático". "Ni siquiera vamos a votarlo, porque lo que no es legal no se puede legitimar con nuestro voto", ha dicho.

De Miguel ha considerado que el decreto ley es una "barbaridad jurídica" y un "absoluto esperpento", que verá la luz además con el apoyo de quienes "tienen paralizada esta región desde hace cinco meses y la tienen paralizada por puro capricho y tacticismo electoral".

(Más información en Europa Press)