La Asamblea de Extremadura descarta celebrar en 2026 el Debate sobre el Estado la Región

Pleno en la Asamblea de Extremadura en una imagen de archivo - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de la Asamblea de Extremadura ha estimado oportuno no celebrar el Debate sobre la Orientación Política General de la Junta de Extremadura este año 2026, con lo que sigue la línea marcada por el informe jurídico emitido por los servicios de la Cámara.

Cabe destacar que el Debate sobre el Estado de la Región tiene como finalidad que la Junta de Extremadura explique su actuación y rinda cuentas de las políticas desarrolladas durante el tiempo que lleva gobernando.

Por ese motivo, la Presidencia de la Asamblea considera que "carece de sentido" celebrar este debate cuando un nuevo Ejecutivo acaba de tomar posesión, ya que todavía "no ha transcurrido el tiempo suficiente para valorar su gestión".

El presidente de la cámara legislativa, Manuel Naharro, ha emitido una resolución que irá a Junta de Portavoces el próximo lunes, 27 de julio, según informa la Asamblea.

En ella se aclara en qué casos no debe celebrarse dicho Debate, ya que el objetivo de esta interpretación es adaptar el Reglamento a situaciones que no estaban expresamente previstas, especialmente cuando se celebran elecciones anticipadas o cuando la investidura del nuevo presidente de la Junta tiene lugar en un año diferente al de los comicios.

A partir de ahora queda "expresamente establecido" que el Debate sobre la Orientación Política General no se celebrará en dos supuestos, que son durante el año natural en el que tengan lugar las elecciones a la Asamblea, tanto si se producen al finalizar la legislatura como si son consecuencia de una disolución anticipada de la Cámara, y también durante el año natural en el que tenga lugar la investidura del nuevo presidente de la Junta cuando esta se produzca en un año distinto al de las elecciones.

"Con esta aclaración se evita que un gobierno recién constituido se someta a un debate concebido precisamente para evaluar una gestión que todavía no ha podido desarrollar", ha señalado la Asamblea de Extremadura.