Las atracciones de la Feria de Mérida no tendrán música hasta las 22,00 salvo el miércoles que se retrasa a medianoche

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MÉRIDA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida mantiene los tramos diarios sin ruido para ofrecer una feria inclusiva, accesible y amable, una iniciativa en la que la ciudad fue pionera y que continúa año tras año para facilitar que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas.

De esta forma, durante todos los días de Feria, las atracciones del recinto ferial permanecerán sin música desde la apertura a las 22,00 horas, reduciendo así los estímulos sonoros y generando "un entorno más tranquilo para aquellas personas que lo necesitan, especialmente quienes presentan una mayor sensibilidad al ruido".

Además, el horario se ampliará este miércoles, 2 de septiembre, con motivo del Día de la Infancia, cuando las atracciones permanecerán sin música desde la apertura hasta las 23,59 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Durante toda la jornada del Día de la Infancia, las atracciones ofrecerán precios reducidos respecto a sus tarifas habituales, para facilitar que las familias puedan disfrutar de "una jornada especialmente pensada para los niños y niñas".

La delegada de Inclusión y Accesibilidad, Susana Fajardo, ha señalado que se trata de una iniciativa que responde al compromiso del Ayuntamiento de que "la Feria sea realmente una Feria para todas las personas".

"En Mérida llevamos años trabajando para que nuestras fiestas sean cada vez más inclusivas y hemos sido pioneros en poner en marcha estos tramos sin ruido. No se trata únicamente de quitar la música durante unas horas, sino de crear espacios y momentos en los que todas las personas puedan sentirse cómodas, participar y disfrutar de la Feria en igualdad de condiciones", ha destacado.

Asimismo, Fajardo ha añadido que "queremos que las familias sepan que tienen ese espacio y ese horario para venir al recinto ferial con tranquilidad. Una Feria inclusiva es aquella que tiene en cuenta las diferentes necesidades de quienes la disfrutan y que entiende que hacer una fiesta más amable no significa hacer una fiesta menos divertida".

DÍA DE LA INFANCIA

La jornada del miércoles, día 2, estará especialmente dedicada a los más pequeños, con precios reducidos en las atracciones durante todo el día.

En este sentido, la programación se trasladará también a la Caseta Municipal, que a las 21,00 horas celebrará el espectáculo infantil 'El Cofre Mágico - Recorrido por el Mundo Disney', "una propuesta que permitirá a niños y niñas cantar, bailar y realizar un recorrido por algunos de los personajes más queridos de Disney".

La iniciativa de los tramos sin ruido está recogida en el programa oficial de la Feria y establece que, durante estas franjas horarias, las atracciones no tendrán música, ampliándose excepcionalmente el horario hasta las 23,59 horas durante el Día de la Infancia, según ha indicado el consistorio en nota.

Desde el Ayuntamiento de Mérida se anima a la ciudadanía a disfrutar de una Feria que pretende ser "participativa, accesible y respetuosa con todas las personas", porque la celebración de las fiestas "debe ser compatible con el derecho de todos y todas a disfrutarlas".

"Queremos que nadie sienta que la Feria no está hecha para él o para ella. La Feria de Mérida es de todos y todas, y medidas como esta nos ayudan a conseguir que cada vez más personas puedan vivirla, disfrutarla y sentirse parte de ella", ha concluido la delegada municipal.