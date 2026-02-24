La Audiencia Provincial de Badajoz requiere al hermano de Pedro Sánchez que aporte su domicilio para citarle al juicio

Archivo - El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, a su llegada a declarar en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, a 25 de abril de 2025 - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

BADAJOZ, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Badajoz ha requerido al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, a que "en el plazo de una audiencia" aporte la dirección de su domicilio, para que puedan enviarle la citación de su comparecencia ante el tribunal en el juicio previsto por prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

De esta forma reacciona la Sección 1 de la Audiencia Provincial de Badajoz al escrito que ha recibido del abogado de David Sánchez, en el que se establece como domicilio el despacho del propio letrado, por lo que le requiere que aporte su propio domicilio.

En el escrito de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados señalan que el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cuando el objeto de la citación sea la comparecencia del investigado ante el Tribunal, como en este caso, ésta debe hacerse personalmente.

También señala la Audiencia Provincial que Sánchez tiene la opción de comparecer en la Secretaría de este Tribunal, donde será citado personalmente.

Además, en su escrito, los magistrados también instan al exdiputado Francisco Martos y al exasesor de Moncloa Luis Carrero a que aporten sus domicilios, ya que no han podido entregarles en la Diputación de Badajoz sus citaciones para el juicio oral.

Cabe recordar que el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez y exsecretario general de PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo, entre otros investigados, por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, por la contratación del músico en la Diputación de Badajoz, tiene previsto celebrarse del 28 de mayo al 4 de junio en la Audiencia Provincial de Badajoz.