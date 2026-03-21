Aumenta el número de extremeños residentes en Argentina y Estados Unidos en 2025

Archivo - Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los extremeños que viven en Argentina se han incrementado en 475 personas, hasta alcanzar una comunidad de 4.711, mientras que aquellos que habitan en EEUU han aumentado en 81 personas, hasta los 1.240.

Son datos consultados por Europa Press en la Estadística del Padrón de españoles residentes en el extranjero (PERE), que ha elaborado el Instituto Nacional de Estadística. Esta publicación recoge las inscripciones en el padrón de las personas que tienen nacionalidad española, pero que viven habitualmente fuera de España, sea o no ésta su única nacionalidad.

Así, Argentina y Estados Unidos son los dos países donde más se ha incrementado la presencia de extremeños, con datos a 1 de enero de 2026. También destacan los crecimientos en Brasil, con 53 personas más inscritas en Extremadura -hasta alcanzar una comunidad de 2.080 personas-, o México, con 49 personas -y una comunidad de 869 extremeños-.

Los países con mayor pérdida de inscritos en Extremadura han sido Pakistán, cuya comunidad se ha reducido en cinco personas, hasta las seis personas, o Cuba, que ha visto descender el número de extremeños en seis, hasta los 595.

En términos relativos, los países con los aumentos más destacados difieren: los extremeños en Nicaragua han aumentado un 46,1% en 2025 frente a 2024, hasta las 19 personas, seguido de Filipinas, donde el incrementado ha sido del 44,4%, hasta los 26 extremeños.

En cambio, los mayores descensos relativos fueron el de Pakistán (-45,4%) y el de Guinea Ecuatorial, con una caída del 28,5%, pasando de siete a cinco personas inscritas en Extremadura.

En general, la región ha aumentado un 2,7% el número de residentes en el extranjero a 1 de enero de 2026, hasta los 35.315 personas. Esto representa unas 945 personas más que frente el dato del 1 de enero de 2025.

Por países, Francia concentra la mayor comunidad de extremeños en el extranjero, con 8.703 personas, prácticamente la misma cifra que a 1 de enero de 2025. Por detrás, le sigue Alemania, con 5.453 extremeños; Argentina, con 4.711; Suiza, con 2.185, y Brasil, con 2.080 extremeños.