Autorizada la contratación de las obras de construcción del Museo El Madruelo de Cáceres por más de 14,4 millones

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de las obras de construcción del Museo El Madruelo, en Cáceres, para albergar la colección Helena Folch-Rusiñol, y la ordenación de su entorno, por un importe de más de 14,4 millones de euros, cofinanciados al 85 por ciento por la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo FederExtremadura 2021-2027.

El centro museístico se construirá en la zona en la que se ubicaba el colegio 'El Madruelo', en el borde este del casco urbano de la ciudad de Cáceres, en la Ribera del Marco, ha destacado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en rueda de prensa.

Su proximidad con la ciudad monumental y, en concreto, con el Palacio Godoy y la Iglesia de Santiago de los Caballeros, le otorgan una posición "estratégica, privilegiada y funcional para su conversión en un equipamiento museístico de primer orden".

El procedimiento de adjudicación de las obras será abierto, mediante tramitación anticipada, y el plazo de ejecución de las mismas será de 24 meses.

El museo acogerá la colección Helena Folch-Rusiñol integrada por dos conjuntos, que son uno de cerámica española y otro de instrumentos musicales etnológicos con carácter internacional.

Con este proyecto se mejorará y ampliará la oferta de ocio de Cáceres y de la región, favoreciendo la diversidad cultural y programando actividades culturales y formativas, ha señalado la Junta, que apunta que los turistas que visiten la ciudad encontrarán en este museo un nuevo atractivo que completará la oferta museística de la ciudad.