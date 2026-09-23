Los avisos por calor se reducen este jueves en Extremadura a las Vegas del Guadiana donde se esperan 38 grados

Archivo - Un hombre mayor bebe agua de una botella en un día de intenso calor. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo por altas temperaturas este jueves, 24 de septiembre, en las Vegas del Guadiana, donde pueden alcanzarse los 38 grados, entre las 13,00 y las 19,00 horas.

Asimismo, las altas temperaturas pondrán este jueves en aviso a zonas de Guipúzcoa y Vizcaya; y Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y Tenerife, según ha señalado la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Todo esto se producirá en un día en el que continuará la situación anticiclónica, con una marcada estabilidad dominada por los cielos despejados y la ausencia de precipitaciones.

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