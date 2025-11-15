El Ayuntamiento de Badajoz cierra los parques y jardines de la ciudad ante la alerta por lluvias y viento

Archivo - Varias personas se protegen de la lluvia bajo un paraguas. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BADAJOZ, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los parques del Río, La Legión, Castelar e Infantil, así como los Jardines de la Galera y la Alcazaba de Badajoz permanecerán cerrados este sábado, debido a las fuertes rachas de viento y previsión de lluvias que mantendrán en alerta amarilla a la mayor parte de Extremadura.

Así lo ha ordenado el consistorio de la capital pacense, recomendando a su vez a la ciudadanía "no transitar por parques, jardines y calles arboladas" en aras de "extremar la precaución".

A lo largo de la jornada de este sábado, según ha precisado el ayuntamiento en nota de prensa, se prevén rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Con relación a la reapertura de estos espacios, el consistorio ha avanzado que se procederá a ella "durante la jornada una vez se den las condiciones meteorológicas idóneas".