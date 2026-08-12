El Ayuntamiento de Cáceres incorpora tecnología para proteger a los trabajadores municipales de golpes de calor

Trabajadores municipales del Ayuntamiento de Cáceres junto al concejal de Recursos Humanos, Emilio Borrega - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha incorporado 30 dispositivos inteligentes de última generación destinados a reforzar la seguridad de los trabajadores municipales que desarrollan su labor al aire libre y están más expuestos a las altas temperaturas. El objetivo es detectar, por ejemplo, si un empleado sufre un golpe de calor o si se ha producido un accidente para poder actuar de forma inmediata.

Según ha explicado el concejal de Recursos Humanos, Emilio Borrega, se trata de una medida que sitúa a la administración municipal como referente en la aplicación de soluciones tecnológicas avanzadas para la prevención de riesgos laborales. Los nuevos equipos, modelo Halo III Plus, permiten detectar situaciones de emergencia en tiempo real y activar de forma inmediata los protocolos de asistencia.

Entre sus prestaciones destacan la detección automática de caídas, la geolocalización mediante GPS, el envío de alertas SOS, la monitorización de la temperatura y la humedad ambiental, así como la emisión de avisos ante situaciones de estrés térmico. Todo ello conectado a una plataforma de supervisión que facilita el seguimiento y la gestión de incidencias en tiempo real.

Borrega, ha recordado que "las altas temperaturas suponen un riesgo cada vez mayor para quienes desarrollan su labor al aire libre y queremos poner a su disposición las mejores herramientas tecnológicas para prevenir cualquier situación de peligro", y ha añadido que la protección laboral "es una prioridad absoluta" para el Gobierno cacereño.

"Cáceres vuelve a situarse a la vanguardia en materia de seguridad laboral. Estamos incorporando dispositivos de última generación que permiten actuar con rapidez ante cualquier incidencia y ofrecer una protección mucho más eficaz a nuestros empleados", ha destacado el edil.

CONECTIVIDAD 4G

Los dispositivos pueden portarse de forma cómoda en el brazo o en el cinturón y cuentan con conectividad 4G para transmitir alertas y datos de forma instantánea. Además, incorporan sistemas de aviso mediante luz, sonido y vibración, control de presencia, geocercas o zonas virtuales y registro histórico de información para analizar incidencias y mejorar las condiciones de trabajo, informa el consistorio cacereño en nota de prensa.

Los 30 equipos ya se han distribuido entre los servicios municipales con mayor exposición al calor, entre ellos los grupos de electricidad, parques y jardines, mantenimiento de obras, talleres, cementerio, huertos urbanos, jardinería de la Universidad Popular y pedanías.

La implantación de estos equipos se produce tras los buenos resultados obtenidos en la prueba piloto desarrollada en junio de 2025, en la que se evaluó el funcionamiento de esta tecnología en distintos entornos de trabajo municipal con labores a la intemperie y en ocasiones en solitario.

Los resultados obtenidos permitieron comprobar su utilidad para mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias y avanzar en la protección de los trabajadores.