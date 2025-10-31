El Ayuntamiento de Cáceres insta a Retevisión a retirar ya las antenas de la Torre del Reloj en plaza de Italia

CÁCERES 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha instado a la empresa Retevisión a que retire ya las antenas de la Torre del Reloj en la plaza de Italia, tal y como exige una sentencia del Tribunal Supremo que no se ha ejecutado por parte de la empresa de telecomunicaciones.

El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha pedido que se trasladen esas antenas para poder intervenir en este edificio, del que se ha solicitado un informe para conocer los daños que sufre la torre, un emblema urbanístico en el barrio de Antonio Canales.

"Instamos a que se proceda a la retirada de las antenas. Y, por lo tanto, esperamos que así se haga. Y si no se hace, obviamente, pues tendremos que valorar con los servicios jurídicos de este ayuntamiento las siguientes acciones", ha señalado.

No obstante, el informe de la jefatura de Servicio de Edificación recoge que los daños provocados en el edificio no se pueden achacar solo a la citada empresa, por lo que no se le pueden solicitar responsabilidades a esta y otras compañías, a las que se cedió la ocupación y uso de este espacio a lo largo de los años. Las primeras autorizaciones se concedieron a inicio de los años 80 hasta 2022, cuando el pleno confirma la orden de retirada de las últimas antenas.

El informe técnico relata que el interior de la torre está apuntalada tal y como la dejó la brigada municipal de obras, y desde esa fecha no se ha llevado a cabo ninguna intervención de reparación o sustitución de los elementos en mal estado.

"Hay que hacer mención especial sobre el estado de los forjados de planta y sobre la escalera, cuyo deterioro es cada vez peor. El cableado de las antenas y los correspondientes cuadros se encuentran repartidos por toda la torre, sin que pueda determinarse a simple vista cuales estén en funcionamiento o hayan dejado de prestar servicio, ni tampoco si corresponden a Retevisión u otras compañías", recoge el informe.

Ese cableado, que discurre desde las antenas a la base de la torre, pasa por el ojo de las escaleras hasta llegar a las plantas, cuyos forjados se han taladrado para su permitir su paso, con el consiguiente deterioro. Algo que se ha puesto de manifiestos en varios informes.

Pero "no se ha podido determinar qué parte de las instalaciones son de propiedad exclusiva de Retevisión, ni tampoco si fue esta empresa la que perforó los forjados", por lo que "los desperfectos que presenta la torre son consecuencia de un uso desatendido, sin pautas de intervención ni dirección, del edificio, a lo que añade la falta generalizada de mantenimiento por parte de las empresas que la han utilizado a lo largo de los años, o de quien correspondiera".

Una vez que no se puede conocer el causante de los desperfectos de la torre, el consistorio hará "una valoración de todos esos daños y poder ver cuál es el futuro de ese edificio", que en su día se valoró abrirlo a las visitas como un recurso turístico más.

"Hay distintas opciones... pero tomar cualquiera de ellas ahora es precipitado puesto que tampoco sabemos el alcance de la inversión que hay que hacer en la misma. Y en cualquier caso pasa por un primer paso que es la retirada de las antenas que no se ha procedido", ha recalcado el portavoz municipal.