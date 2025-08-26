Badajoz celebra la Noche en Blanco el 6 de septiembre con 170 actividades en 66 espacios

BADAJOZ, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Badajoz celebrará el próximo 6 de septiembre la Noche en Blanco con 170 actividades culturales, 10 más que en el pasada edición, en 66 espacios, entre ellas la inauguración que vuelve a la Plaza de España, en concreto al Palacio municipal, con el espectáculo 'Gospel en blanco'.

Con la participación de unas 150 personas entre la organización, seguridad o artistas y con la intención de reunir unos 100.000 visitantes, también se podrá disfrutar de recreaciones históricas, de monólogos de Lady Smith y otros personajes históricos o de un muestrario de uniformes y materiales de época en la Puerta del Alpéndiz y el Camino cubierto de la ladera de la Alcazaba, que protagonizará igualmente la ruta nocturna 'La Alcazaba y el espíritu de Ibn Marwan'.

Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz con Cajalmendralejo como patrocinador principal, el programa de la Noche en Blanco recoge conciertos en su mayoría de artistas y grupos locales en espacios como las plazas Alta, de La Soledad o San Andrés; junto a talleres en San Atón, Minayo o San Francisco, que volverá a convertirse en 'San Fran-Circo' con la gala internacional 'Pasen y vean', o poesía escénica o jam poética en la Plaza López de Ayala.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, y el representante de Cajalmendralejo, Javier Bravo, han presentado esta nueva edición que aúna igualmente propuestas como las 'cabinas literarias' que conectan la literatura y la poesía en la Plaza de España, la instalación del vídeo arte 'Barrio' que indaga en diferentes personalidades que hacen comunidad en la plaza de Santa María o 'Galera experiencie' en dichos jardines en torno a los sentidos.

En esta ocasión, el cartel anunciador es una obra de Luis Fano en la que, a modo de líneas de metro de colores, se representan los recorridos itinerantes que se hacen en esa noche, los cuales muestran el perfil de monumentos de la ciudad y paradas como 'Monumentos' o 'Magia', según ha detallado el edil, que ha explicado que se trata de una de las noches "más mágicas" del año coincidiendo con la vuelta de las vacaciones, y que la actividad cultural de la ciudad "nunca para" y se muestra, como un resumen, en dicha jornada de forma gratuita.

La inauguración será a las 21,30 y a partir de las 22,00 horas comenzarán las distintas actividades de manera ininterrumpida hasta las 3,00 horas en los distintos espacios con música, danza, literatura, fotografía, historia, pintura, visitas a monumentos, magia y humor o circo.

DE LA PLAZA DE ESPAÑA AL ARQUEOLÓGICO

Entre los distintos espacios, Casablanca ha destacado la Plaza de España, con el photocall y videocall 'Selfie con el T-Rex', junto a las citadas cabinas literarias en las que se podrán oír a través de un teléfono poemas de Federico García Lorca, Gloria Fuertes o Antonio Machado o fragmentos de El Quijote a través de voces de reconocidos actores como Ana Fernández, El Brujo o Pedro Casablanc, y el espectáculo 'Swing & White' para bailar al ritmo de este tipo de música.

Otros espacios son la Plaza de Santa María con la instalación del vídeo arte 'Barrio', una de las novedades de este año; la Concejalía de Cultura y 'Off en blanco volumen III' con danza, teatro o poesía; las Casas Consistoriales con la exposición 'Descubriendo un mundo en miniatura'; la Biblioteca de Sana Ana con talleres sobre los superhéroes; el Claustro de San Agustín con poesía y música o el Museo Luis de Morales también con música y exposiciones de pintura y fotografía.

Respecto a los museos, se podrán recorrer el de Bellas Artes, el Meiac o el Arqueológico con la colección 'Rostros del Turuñuelo' y la Sala Tartessos, mientras que en relación a los monumentos se podrán visitar con una perspectiva diferente y en horario nocturno las torres de la Alcazaba, la Puerta de Palmas, el Edificio de La Galera o el yacimiento arqueológico del Alpéndiz, además de edificios notables como el ayuntamiento, la Catedral, el Edificio de La Giralda, Santa Catalina o el Hospital Centro Vivo y el Teatro López de Ayala, los dos últimos con distintas propuestas.

Organismos e instituciones como el Colegio Oficial de Arquitectos o el de Veterinarios, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, la Comandancia de la Guardia Civil, la Diputación de Badajoz o la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación se suman a esta Noche en Blanco, además de salas de arte, estudios artísticos o espacios multidisciplinares y distintos establecimientos.

A preguntas de los periodistas por el hecho de que el Museo del Carnaval no forme parte del programa de este año, Casablanca ha incidido en que tienen "pendiente" su apertura y están trabajando con la Junta de Extremadura para llevar a cabo un cambio en el formato de la colaboración entre ambas administraciones, porque "tal y como está hecho" y sin que el Ejecutivo autonómico haya podido sacar adelante este año los presupuestos se les hacía "imposible abrirlo".

Asimismo, lleva "muchos" meses cerrado y requiere de determinadas reparaciones, de manera que les parecía "un coste excesivamente alto para una única noche sin poderlo abrir después", por lo que cuando tengan la "certeza" de que podrán abrir este espacio museístico dedicado al Carnaval y un nuevo convenio con la Junta "en ese momento ya" se harán esas reparaciones.

Por su parte y en nombre de Cajalmendralejo, Javier Bravo ha agradecido al ayuntamiento y al concejal de Cultura que tengan la posibilidad de volver a patrocinar la Noche en Blanco por segundo año consecutivo, una actividad que entienden que es una referencia a nivel local y regional e incluso empieza a serlo a nivel nacional, al tiempo que ha valorado que la "estrecha" colaboración con el consistorio refrenda uno de los principios básicos de la entidad, como el compromiso con las poblaciones en las que están operando.