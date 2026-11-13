La Badajoz Jaleo Week arranca este viernes con la final del concurso de baile flamenco por jaleos extremeños

BADAJOZ, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Badajoz celebra desde este viernes tres días al compás del jaleo, que arranca con la celebración de la Gran Final del III Concurso Internacional de Baile Flamenco por Jaleos Extremeños, que reúne a las 20,30 horas, en el Teatro López de Ayala, a los seis finalistas elegidos entre 52 candidaturas llegadas de países como Japón, Chile, Argentina, Estados Unidos o Francia.

Sobre el escenario estarán Paola Almodóvar, de Almuñécar; los sevillanos Antonio Amaya 'El Petete' y Adrián Domínguez; la vallisoletana Paula Bolaños; la francesa María Clastre y el argentino Jasiel Nahin. Cada uno defenderá dos bailes con música y cante en directo: uno por jaleos extremeños, con su escobilla, su soniquete y su compás, y otro de libre elección.

Recibirán la valoración de un jurado formado por Cristina Hoyos, madrina del concurso; Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España; Patricia Guerrero, directora artística del Ballet Flamenco de Andalucía; y Pedro Córdoba, director artístico del Centro Cultural Flamenco Madrid.

El concurso reparte 15.000 euros en premios: 9.000 para el primer clasificado, 4.000 para el segundo y 2.000 para el tercero. Además, el ganador volverá a la gala de 2027 como artista invitado.

PROGRAMACIÓN

Antes de que arranque el concurso el jaleo saldrá a la Plaza de San Francisco, junto al teatro, donde se celebrará un taller abierto de jaleos extremeños con el artista Diego Andújar dirigido a personas que quieran aprender sus primeros pasos.

Ya el sábado, Rubén Olmo, Patricia Guerrero, Pedro Córdoba y Jesús Ortega impartirán una clase magistral profesional, seguida de la conferencia musical 'Los jaleos extremeños: memoria, compás y territorio', que impartirá Manuel Pajares, acompañado de María Isabel Rodríguez Palop y el guitarrista José Ángel, en la Fundación Caja Badajoz.

El domingo 15, las calles de Badajoz acogerán la ruta 'Memoria Viva del Flamenco', que combinará el conocimiento del patrimonio con otras actividades artísticas, con la participación de Leyla Buitrago y Cía. y Carmen 'La Parreña' Centro de Flamenco.

Como broche final, la Fundación Caja Badajoz acogerá la grabación de un pódcast con Cristina Hoyos como artista invitada de honor, coordinado por la periodista extremeña Laura Zahínos junto a Rubén Olmo, Patricia Guerrero, Pedro Córdoba y Jesús Ortega.

Hasta el domingo puede visitarse también, de forma gratuita, la exposición fotográfica 'El baile: Jaleos Extremeños', de Ángel Márquez. Gracias al convenio con la Fundación Primera Fila, el certamen es el primero de sus características plenamente accesible.