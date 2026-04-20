La Banda Municipal de Badajoz dará conciertos solidarios a favor de cinco asociaciones arraigadas en la ciudad

Presentación del ciclo de conciertos solidarios 'Toca la banda'. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Badajoz ofrece cinco conciertos solidarios en la séptima edición de un ciclo que se desarrolla entre los meses de abril y junio para dar visibilidad a la labor de cinco asociaciones.

Se trata en concreto de la Fundación ONCE Badajoz, Down Badajoz, Asociación de Discapacitados Auditivos de Badajoz y Provincia (Adaba), Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales Alcer Badajoz, y la Asociación Nacional para la Investigación del Síndrome de Rett Mi Princesa Rett.

Así, el primero de los recitales tendrá lugar este miércoles, día 22, bajo la batuta del director invitado Francisco Javier Gutiérrez, director de la Banda Municipal de Música de Sevilla, y será un concierto-conferencia titulado 'Los Toros'' y solidario con Fundación ONCE Badajoz.

El segundo será el 29 de abril dirigido por Luis Miguel Abello Blanco, director de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, con 'De la tradición al show. Desde lo popular hasta el teatro musical' dedicado a Down Badajoz; y el tercero el 21 de mayo con 'Mujeres famosas' dirigido por el director titular y artístico de la Banda Municipal de Música de Badajoz, Vicente Soler Solano, y a favor de Adaba.

Finalmente, el 3 de junio será el turno de 'A ambos lados del Atlántico', dirigido por Vicent Pelechano, director de la Banda Municipal de Santander, y solidario con Alcer Badajoz; y el 10 de junio de 'Antología del pasodoble' con el subdirector de la Banda Municipal de Música de Badajoz, Alfonso Ibáñez Romero, y solidario con Mi Princesa Rett.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, y el maestro Vicente Soler Solano han presentado este nuevo Ciclo de conciertos solidarios, que tendrán lugar en el Paseo de San Francisco a las 20,00 horas y de forma gratuita, a la vez que permite acercar y dar a conocer la labor de estas asociaciones que trabajan por distintos colectivos de personas con necesidades.

En este mismo sentido, Vicente Soler ha explicado que, junto al programa en sí, en cada recital se interpretará una obra especialmente dedicada a cada asociación, como en el primer caso con pasodobles taurinos u obras españolas y la especial 'Color esperanza'; o en el segundo con piezas como 'La leyenda del beso' o 'El gran showman' y la dedicada 'Bulería' de David Bisbal.

Junto a obras que abarcan desde Lola Flores a Rosalía, en el tercero se interpretará especialmente 'La puerta violeta' de Rozalén, signado por una intérprete de lengua de signos en un concierto que contará con mochilas vibratorias y bucles magnéticos; y en el cuarto, además de 'La procesión del Rocío' o 'Granada', se dedicará a la asociación 'Resurrección' del maestro José Albero Francés.

Por último, 'Mi princesa' de Bisbal será la obra dedicada en el quinto concierto, cuyo programa gira en torno a pasodobles característicos, según ha explicado Vicente Soler, mientras que José Antonio Casablanca ha recordado que este ciclo de la Banda Municipal de Música lleva la cultura, la música y a la propia banda, que "tanto éxito acarrea" y que "tan bien valorada está por todos", a la calle para que quien la siga o quien no la ha escuchado pero tiene interés pueda disfrutar de música para todos los públicos en torno a diversas temáticas, con el citado carácter solidario.

Un año más, ha señalado, se celebra en San Francisco con estos conciertos junto al templete de la música y que tienen un carácter solidario, por el que visibilizan a diferentes asociaciones que trabajan por el bien de otros y "se dejan la piel cada día" en la ciudad para, de forma desinteresada, ayudar a quienes más lo necesitan.