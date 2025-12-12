Bautista destaca que el debate evidenció el proyecto "sólido" de Guardiola y que Vox "se equivoca de enemiga"

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, en declaraciones a los medios en Talarrubias (Badajoz) - PP DE EXTREMADURA

TALARRUBIAS (BADAJOZ), 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, ha destacado que el debate electoral celebrado la pasada noche en Canal Extremadura ha evidenciado el proyecto "sólido" de la 'popular' María Guardiola para seguir gobernando la región.

Se trata, según ha remarcado, de un proyecto de "moderación, de centralidad, de diálogo, de entendimiento" para que la comunidad pueda seguir avanzando, y para el que ha pedido a los ciudadanos su voto el 21D por ser el PP "el partido que es capaz de unir a la sociedad extremeña".

"Pido una vez más el voto para María Guardiola y el Partido Popular por ser el partido que es capaz de unir a la sociedad extremeña en el proyecto de María Guardiola, unirlo con independencia de lo que votaran en el pasado, y avanzar todos juntos con independencia de lo que cada uno vote o piense", ha dicho Bautista, quien ha subrayado que a su partido "lo único" que le importa es "construir Extremadura de la mano de todos los extremeños".

Frente a ese "proyecto sólido" de María Guardiola, según el secretario general del PP extremeño, en el debate se evidenció que hay dos partidos (PSOE y Vox) que repiten la "pinza" que, ha recordado, ya han practicado en la Asamblea de Extremadura al votar juntos "91 veces".

En este sentido, ha considerado que a tenor de su comportamiento Vox "en lo que se ha convertido es, por un lado, en la muleta de Sánchez y, por otro lado, en la muleta de Gallardo", algo por lo que a su juicio dicha formación "se equivoca absolutamente de adversario, y se equivoca absolutamente de enemiga".

Con ello, Bautista ha remarcado que "Extremadura tiene que seguir avanzando, Extremadura tiene que romper el bloqueo, y tiene que hacerlo sin estar sometida a ningún chantaje de ningún extremo, sin estar sometida a ninguna condición que no piensa en el bien de Extremadura, sino en el bien del partido propio"; de tal modo que "tiene que haber un avance, como digo, en el camino de lo positivo que está consiguiendo la comunidad autónoma" con María Guardiola en el poder.

Al respecto, ha señalado que las elecciones del 21 de diciembre "no van de partidos, no van de ideología, van de orgullo extremeño, de orgullo de lo nuestro", y que "ese proyecto lo representa como nadie María Guardiola", que afrontó el debate de Canal Extremadura "con una solidez absoluta y también con una sonrisa", ha destacado.

En esta línea, Abel Bautista ha destacado que Guardiola ha evidenciado que "es posible gobernar, tomar medidas, tener resultado, ser firme, ser contundente y además hacerlo con una sonrisa, como lo hizo ayer", frente a esos otros partidos que, incide, "afrontan la política desde la bronca, desde el insulto, desde el ser irrespetuoso al adversario político".

De este modo se ha pronunciado en declaraciones a los medios este viernes en Talarrubias (Badajoz) en el marco de una visita a una empresa junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha destacado que este viernes vuelve a visitar de nuevo Extremadura, "pisando el terreno, mirando a los hojas la gente, tocando piel y cómo se está en Extremadura que no es apareciendo en Instagram sino en el tú a tú con la gente y enterándose de los problemas para después adoptar las soluciones".

(((Más información en Europa Press)))