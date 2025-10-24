Bautista llama a la oposición a retirar sus enmiendas a la totalidad "si quieren seguir dialogando"

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, atiende a los medios en la sede de Presidencia en Mérida - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha instado a PSOE, Vox y Unidas por Extremadura a retirar sus respectivas enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos de Extremadura (PGEx) elaborado por la Junta, "si quieren tender la mano a seguir negociando".

"No se puede apelar al diálogo con una enmienda a la totalidad presentada. Eso sí que es un chantaje y un trampantojo al pueblo extremeño", ha considerado Bautista en declaraciones a los medios este viernes, asegurando que desde el Ejecutivo autonómico no van a "formar parte" de "mentiras", "engaños" o "pérdidas de tiempo".

El consejero de Presidencia ha realizado estas declaraciones, tras la reunión del Consejo de Concertación Social y Económica de Extremadura, celebrada esta mañana en la sede de Presidencia en Mérida, dejando claro que el Gobierno regional se mantiene en su "idea inicial" de "PGEx para el futuro o que el futuro lo decidan los extremeños".

En esa línea, después de insistir en que es a esos tres grupos parlamentarios a quien corresponde decidir "si quieren sumarse a la construcción o si quieren seguir en la destrucción", Bautista ha lamentado que PSOE y Vox hayan pasado de "coincidir en algunas votaciones a acordar muchas de esas votaciones".

