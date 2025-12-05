Un belén de casi 3.000 figuras de Playmobil lleva a Mérida una versión más actual y entretenida de la tradición navideña

Inauguración del Belén de Playmobil en el Museo Visigodo de Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Colección Visigoda del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, sita en la Antigua Iglesia de Santa Clara, ha abierto sus puertas a un belén compuesto por casi 3.000 figuras de Playmobil y una superficie ampliada de 26 metros cuadrados, que se podrá visitar hasta el próximo 8 de enero.

La exposición, cuya entrada es gratuita, ha sido organizada por el Museo Nacional de Arte Romano en una versión "más actual, entretenida y que refleja la vida e historia de Mérida".

La inauguración ha contado con la asistencia del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; el concejal de Turismo, Felipe González; la directora del museo, Trinidad Nogales; los creadores del proyecto, Nova Barrero, Abel Morcillo y su hijo César, quien han estado acompañados por compañeros del museo, voluntarios, asociaciones recreacionistas y visitantes.

Así, la responsable del proyecto, Nova Barrero ha indicado que las escenas representan la "vida cotidiana tradicional" en torno del Portal de belén, como la recreación de ambientes históricos, como Egipto, el campamento legionario, el Templo de Diana y el Anfiteatro Romano, entre otros.

También hay referencias a espacios y personajes de la antigua colonia Augusta Emerita, como la casa del Mosaico de la Medusa, el espacio templar dedicado al culto del emperador Augusto, la taberna de Sentia Amarantis o la citareda Lutatia Lupata.

Por ello, Barrero ha expresado que las vacaciones serán un espacio para "disfrutar del belén y la colección visigoda". Un espacio que, aunque resulta desconocido incluso para los "propios" emeritenses, es, sin duda, "una excelente oportunidad para combinar ambas visitas", ha concluido.

Asimismo, Abel Morcillo, responsable también de la creación, ha destacado la idea de su hijo César, quien el año pasado introdujo figuras "falsas" en el belén, como Naruto, Papá Noel, un robot, un canguro, un pingüino o un futbolista de la selección española, como un "juego para que los niños las busquen", y que ha sido un "éxito".

Por su parte, el alcalde ha destacado que se trata del tercer belén que se instala en la capital, el cual recrea su historia y supone una oportunidad para "conocer el museo y disfrutar de la mejor colección de arte visigodo del país, que es simplemente maravillosa".

Del mismo modo, la directora del museo, Trinidad Nogales, ha señalado que se trata de un proyecto "atractivo" y de "recreación histórica", que presenta una faceta "muy cuidada", por el cual los visitantes podrán "recordar y volver a su infancia".

Finalmente, Nogales ha agradecido a sus compañeros por su "colaboración, difusión y conservación" para que la instalación del belén se haya realizado "adecuadamente".

En cuanto a los horarios de visita, permanecerá abierto de martes a jueves de 09,45 a 18,15 horas; los viernes y sábado de 09,45 a 19,45 horas; y los domingos y festivos de 10,15 a 14,45 horas. Asimismo, cerrará los lunes, 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 y 6 de enero.