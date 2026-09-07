Belén Fernández Casero presenta la única candidatura del PSOE para la Alcaldía de Cáceres

Belén Fernández presenta su candidatura a la Alcaldía de Cáceres junto al secretario regional del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrina y otros miembros del PSOE - EUROPA PRESS

CÁCERES 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria local del PSOE de Cáceres y portavoz municipal, Belén Fernández Casero, ha presentado este lunes su precandidatura a la Alcaldía de Cáceres, que ha registrado en la sede local del partido acompañada del secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, y otros miembros del partido.

Una vez acabado el plazo de presentación de precandidaturas, la de Fernández ha sido la única registrada en la capital cacereña, por lo que no se llevará a cabo un proceso de primarias y, una vez cumplidos los plazos estipulados por la normativa interna del partido, será proclamada candidata y encabezará la lista del PSOE en la capital cacereña para las elecciones municipales de mayo de 2027.

Fernández Casero ha explicado que su proyecto ha sido construido desde la calle y los barrios recogiendo las propuestas de asociaciones vecinales y diferentes colectivos, para "romper con la política de las cosas pequeñas" y "devolver la ambición a Cáceres".

"Llevamos toda la legislatura trabajando en el día a día, con la gente, en la calle y escuchando las necesidades de cada barrio. Queremos seguir construyendo un proyecto colectivo en el que toda la ciudadanía cacereña se sienta partícipe".

En declaraciones a los medios este lunes ha afirmado que su proyecto no mantendrá la inercia del Gobierno del actual alcalde 'popular' Rafael Mateos, sino que "romperá con el conformismo" y "con una forma de gobernar que se limita a gestionar el día a día sin plantear un verdadero proyecto de futuro". "Cáceres tiene que pensar a lo grande", ha subrayado.

"Cáceres no puede vivir de gestionar la inercia, ni puede resignarse a ver cómo sus jóvenes no encuentran oportunidades para crear sus proyectos de vida, ni puede ver cómo intentar acceder a una vivienda en a día de hoy es una hazaña ni cómo durante una legislatura como mucho en Cáceres no ha pasado nada", ha señalado Fernández que ha mostrado su deseo de recuperar el gobierno local tras una legislatura en la oposición para "intentar luchar por que Cáceres sea una ciudad de vanguardia".

Fernández Casero ha subrayado que el PSOE apuesta por una ciudad con barrios "activos y vivos", una política municipal de vivienda accesible, unos servicios públicos dignos y "una ciudad que mire al futuro". "Queremos seguir caminando de la mano de quienes se implican, trabajan y luchan por mejorar su ciudad", ha manifestado.

En materia de vivienda, Fernández Casero ha reclamado una política municipal más ambiciosa y capaz de responder a las necesidades reales de las familias y de la gente joven. "Necesitamos vivienda realmente accesible. Cáceres no puede asumir como normal que una persona joven que quiera quedarse a vivir aquí encuentre enormes dificultades para acceder a una vivienda y comenzar su proyecto de vida", ha defendido.

NO PROMETE IMPOSIBLES

Fernández Casero ha señalado que su candidatura no pretende prometer soluciones imposibles, pero tampoco renunciar a transformar Cáceres. "No venimos a prometer imposibles, pero tampoco a pedir permiso para transformar la ciudad. Queremos gobernar con valentía, con honestidad y situando siempre a la gente en el centro", ha afirmado.

Respecto a las personas que le acompañarán en la candidatura en los próximos comicios municipales, Fernández no ha querido adelantar ningún nombre y ha señalado que en los próximos meses se construirá un proyecto "de futuro, ambicioso y a la altura de las aspiraciones de Cáceres", contando con la ciudadanía y con los diferentes sectores sociales de la ciudad. "La lista debe ser un reflejo de lo que la ciudadanía nos está trasladando", ha dicho.

Fernández Casero ha mostrado su confianza en poder recuperar la Alcaldía y ofrecer a Cáceres una alternativa al actual Gobierno municipal o a un posible ejecutivo de PP y Vox como el regional. Así ha criticado los gobiernos cuya lucha es "ir en contra de los valores democráticos y de los derechos humanos".

"Esa situación obliga más que nunca a echar entusiasmo y ganas y no bajar los brazos y pelearlo hasta el final. Yo confío en que esta ciudad no es una ciudad que vaya a dejar que la ultraderecha marque su rumbo", ha sentenciado. "Confío en que esta ciudad va a dar la posibilidad de que podamos presentar un proyecto de verdad, de futuro, ambicioso y a la altura de lo que esta ciudad tiene que aspirar", ha concluido.