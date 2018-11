Blanco-Morales dice que si se rechazan PGEx 2019 "será porque Podemos y PP han votado juntos" y tendrán que explicarlo

Publicado 07/11/2018 13:43:28 CET

MÉRIDA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha señalado este miércoles que si el proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2019 no sale adelante "será porque Podemos y el PP han votado juntos", algo que "habrá que explicar a los ciudadanos", tras lo cual se producirá la "prórroga automática" de las cuentas de este año 2018.

Una prórroga ante la que "no pasa nada", ya que actualmente "tenemos unos presupuestos, que no son malos, son los presupuestos de 2018, y que no son tan malos como los de 2015", ya que "aquí no hay ingresos ficticios, y sobre todo no hay recortes", ha destacado la vicepresidenta extremeña.

Por tanto, en caso de que no se apruebe este proyecto de presupuestos para 2019 "se producirá la prórroga de los presupuestos de 2018" sobre el que se realizarán las "modificaciones necesarias para realizar nuevas políticas o para acometer nuevas obligaciones", aunque "habrá otras que no se podrán realizar".

"La prórroga es automática" del presupuesto de 2018, que según ha destacado la vicepresidenta, "no era un mal presupuesto", aunque el presentado para 2019 "es mucho mejor", ha señalado Blanco-Morales a preguntas de los periodistas este miércoles en la presentación del proyecto de Presupuestos para 2019 que se ha presentado este miércoles en la Asamblea de Extremadura.

En su intervención, Blanco-Morales ha reafirmado la "disposición" del Ejecutivo regional "a acordar aquellas cuestiones que mejoren el presupuesto que ha planteado la Junta de Extremadura y que ha intentado negociar".

Así, ha lamentado que en este intento de negociación, se ha "encontrado con un PP" que "sin ver ni una cifra ni un planteamiento ni un papel, el señor Monago dice que no quiere saber nada ni conocer nada".

En ese sentido, la vicepresidenta ha confiado en el que el presidente del PP extremeño "va a seguir trabajando para mejorar estos presupuestos con su grupo parlamentario" en la Asamblea, tras lo que ha apuntado que "los hechos desmienten las afirmaciones" del PP cuando decía que los acuerdos ya estaban cerrados.

Respecto a la posición de Podemos, que criticaba que no se recogiera en los presupuestos su propuesta de plan de Empleo, Pilar Blanco-Morales ha replicado que la formación morada "debería llamar a las cosas por su nombre", ya que "un plan de empleo es algo mucho más serio", y "tienen que pensar que no solo es empleo público, hay que pensar en las empresas", incentivarlas y acompañarlas.

En ese sentido, Blanco-Morales ha instado a Podemos a "estudiar y analizar" estos presupuestos, y a partir de ahí "si quieren quedarse con un documento inacabado esgrimiéndolo como el super plan de empleo, pues será su responsabilidad", tras lo que les ha llamado a "la negociación y al acuerdo".

Blanco-Morales ha planteado a Podemos a que "digan qué tienen estos presupuestos para ser rechazados", y al responder "que sean muy conscientes de que aquí está el terreno de juego perfectamente definido", ya que la Junta ofrece "diálogo y transparencia y voluntad de acuerdo", y en frente, el PP y Podemos, quien "tiene que posicionarse o con los presupuestos que presenta la Junta, o con quienes quieren a toda costa realizar una política que se basa solo en destruir y no en construir".

"Si no se aprueban estos presupuestos será porque Podemos y el PP han votado juntos, y se lo explicaremos lo primero a los ciudadanos", ha señalado Pilar Blanco-Morales, quien ha llamado a todos los diputados de la Cámara a la "responsabilidad" para, "en su caso, plantear mejoras, pero no la destrucción de compromisos tan firmes y tan claros como los que estos compromisos contemplan para los extremeños".