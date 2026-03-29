La Burrina, La Humildad, el Señor de las Penas y la Misericordia salen en Cáceres este Domingo de Ramos

Archivo - La Burrina abre los desfiles en Cáceres este Domingo de Ramos, con tres procesiones más por la tarde - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cáceres vive este Domingo de Ramos, 29 de marzo, una de las jornadas más activas de la Semana Santa con cuatro procesiones en la calle, y con algunos cambios en los recorridos de la Misericordia, que no pasará por Santo Domingo, con lo que se acorta el itinerario en media hora.

La primera en salir a las calles, la de la Cofradía de los Ramos, Cristo de la Buena Muerte, Virgen de la Esperanza y San Juan Bautista, sacará en procesión la imagen de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, realizada en 1946 por la Casa Bayroda Basols, y conocida popularmente como 'La Burrina'.

'La Burrina' saldrá desde la iglesia de San Juan a las 12,00 horas. A la salida tendrá lugar la bendición de las palmas para enfilar la procesión por la calle San Pedro, Donoso Cortés, Pizarro, Soledad, Santa Clara, adarves de la Puerta de Mérida, del Padre Rosalío, de Santa Ana y de la Estrella, Arco de la Estrella, Plaza Mayor, Pintores y templo de San Juan, donde se recogerá a las 15,00 horas. La música correrá a cargo de la Banda Infantil de cornetas y tambores de Espíritu Santo y A.M. Virgen de la Misericordia de Cáceres.

Por la tarde, la primera en desfilar será la Cofradía del Jesús de la Humildad, fundada en 2008 y una de las tres procesiones cacereñas que utiliza costaleros para portar su imagen. La procesión arranca a las 15,40 horas de la parroquia Beato Marcelo Spínola (El Vivero) con un paso en el que se puede ver la imagen de Jesús de la Humildad en su Prendimiento, un centurión romano, un Sumo Sacerdote, Judas Iscariote, San Juan Evangelista, y San Pedro.

El itinerario discurre por las calles Gredos, Ordesa, glorieta Manuel Domínguez Lucero, avenida Ruta de la Plata, Virgen de Guadalupe, Santa Joaquina de Vedruna, San Pedro de Alcántara, Paseo de Cánovas, Fuente Luminosa, San Antón, San Pedro, y San Juan, donde está prevista una estación de penitencia hacia las 19,00 horas. De ahí enfilará por Roso de Luna, Donoso Cortés, San Pedro, San Antón y vuelta a su parroquia a donde llegará sobre las 22,00 horas. El acompañamiento musical es de la Agrupación Musical Cristo Yacente de Salamanca.

Esta procesión coincidirá en la calle con la de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Misericordia que partirá de la iglesia de Santiago a las 19,00 horas con los pasos del Señor Camino del Calvario (La Caída del Señor: 1956; y La Verónica: Talleres Hermanos Bellido, 1903), y Nuestra Señora de la Misericordia (Talleres de Hijos de José Rius, 1927).

Tras enfilar la calle Godoy, la procesión discurre por la calle Zapatería, plaza del Duque, Gabriel y Galán, Plaza Mayor, Gran Vía, San Juan, Pintores, Plaza Mayor y en este punto se ha modificado este año el itinerario y no llegará a Santo Domingo, sino que enfilará directamente la calle Gabriel y Galán, para pasar por la plaza del Duque, Zapatería, Godoy y Santiago, donde se recogerá media hora antes que otros años, a las 23,15 horas. El acompañamiento musical lo pondrá la Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Misericordia y la Banda Municipal de Cáceres.

A la misma hora desfilará la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Amor, Señor de las Penas y Nuestra Señora de la Caridad, que arrancará a las 19,00 horas de la capilla del Colegio San José (calle Santa Gertrudis) con el paso del Señor de las Penas (Pedro de la Cuadra, finales del siglo XVI).

La procesión recorrerá la calle Santa Gertrudis, Barrio Nuevo, plaza de la Concepción, Santo Domingo, Andrada, Ríos Verdes, Margallo, Sancti Spíritu, plaza del Duque, Gabriel y Galán, Plaza Mayor, General Ezponda, plaza de la Concepción, Zurbarán, San José y Santa Gertrudis (Capilla del Colegio San José), donde se recogerá alrededor de las 23,00 horas. La música será de la Banda de Cornetas y Tambores del Cristo del Humilladero de Cáceres.