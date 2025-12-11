Cáceres 2031 organiza este sábado un espectáculo sobre la Novena de Beethoven con más de 240 participantes

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el director teatral escocés Simon Sharkey han presentado el proyecto 'En torno a la Novena de Beethoven: reconstruyendo la humanidad', organizado por Cáceres 2031 - EUROPA PRESS

CÁCERES 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Cáceres 2031 ha organizado para este sábado, día 13, un espectáculo titulado 'En torno a la Novena de Beethoven: reconstruyendo la humanidad', que tendrá lugar en distintos escenarios de la ciudad monumental y que contará con la participación unas 240 participantes de orquestas, agrupaciones musicales y grupos de danza.

Se trata de uno de los proyectos que ha organizado el consorcio en la recta final del año antes de la presentación oficial del proyecto con el que Cáceres pretende conseguir el título de Capital Europea de la Cultura en 2031, y que se registrará la última semana de diciembre.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el director teatral escocés Simon Sharkey han presentado el proyecto, una propuesta artística que tendrá dos pases en diferentes espacios del casco histórico, a las 13,00 y a las 16,20 horas. En concreto, este paseo musical, que durará cerca de dos horas, se iniciará en la plaza de San Juan con el primer movimiento y pasará por San Mateo, Santo Domingo y Santiago.

El programa se concibe como una lectura contemporánea de la Novena Sinfonía, invitando a la ciudadanía a reflexionar sobre la condición humana y el significado de Europa en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y los conflictos en las fronteras del continente.

Durante la presentación, el alcalde Rafael Mateos ha señalado que este sábado "la ciudad monumental de Cáceres va a interpretar con danza y música el sentido de Europa". Además, el programa tenderá un puente entre tradición y contemporaneidad, mezclando el folclore de Extremadura con la música clásica, como expresión de una Europa que se entiende mejor cuando escucha sus raíces y las convierte en futuro.

"Cáceres y Extremadura se ofrecen como un lugar desde el que repensar quiénes somos como humanidad", ha añadido. Ha subrayado también el carácter abierto y participativo de la iniciativa, que reunirá a 240 personas entre músicos, coros, bailarines, artistas y voluntariado.

Por su parte, Simon Sharkey, responsable de la dramaturgia y director de The Necessary Space, ha explicado que esta propuesta nace de la voluntad de "utilizar el arte como un lugar de encuentro y de oportunidad", un enfoque que ha guiado su trayectoria internacional y que ahora traslada a Cáceres para reimaginar la Novena desde una perspectiva comunitaria y contemporánea.

Sharkey ha apuntado a que la obra de Beethoven "sigue siendo un símbolo de fraternidad y esperanza, valores fundamentales en los tiempos convulsos actuales".

El proyecto articula la sinfonía por movimientos, distribuyéndolos en los distintos escenarios mencionados anteriormente y compartiéndolos con Évora como gesto de colaboración cultural transfronteriza. Este diálogo entre ambas ciudades refuerza la dimensión europea del proyecto y simboliza una voluntad de cooperación basada en la cultura como puente entre pueblos.

El evento contará con un amplio equipo de voluntariado, cuya labor será fundamental para garantizar la acogida, el acompañamiento del público y la coordinación entre las distintas sedes. Este componente comunitario, subraya Cáceres 2031, refuerza la idea de que la Novena no es solo una pieza musical sino un espacio de participación ciudadana.

Con esta iniciativa, la candidatura avanza en su objetivo de situar la cultura en el centro de la vida pública, utilizando la música, la cooperación europea y el trabajo colectivo como motores para repensar el presente y proyectar un futuro compartido.

El primer pase arrancará en la plaza de San Juan, a las 12,30 horas, con el Primer Movimiento que interpretarán catorce instrumentos de viento con músicos de la Universidad de Évora, dirigidos por Jorge García Cuenllas.

El Segundo Movimiento será en la iglesia de San Mateo con un espectáculo de danza bajo la dirección y coreografía de Pablo Muñoz Vizcaíno, con la colaboración de Federico Corrales Martín, profesores del Conservatorio Profesional de Danza "Sagrario Ruiz-Piñero" de Cáceres.

El Tercer Movimiento tendrá lugar en la iglesia de Santo Domingo bajo la dirección artística de Laura García Cáceres, con artistas cacereños en una propuesta que fusiona música, actuación y cante. Y el Cuarto Movimiento será en la iglesia de Santiago con la dirección de Beatriz Fernández Aucejo, con la Orquesta del Romanticismo, el Coro de Cámara de Extremadura y el Coro Contrapunto de la Universidad Pontificia de Salamanca.