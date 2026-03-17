Cáceres actualizará el Reglamento de Participación Ciudadana para implicar más a los vecinos en la toma de decisiones

Reunión de la comisiín informativa de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres va a impulsar la mejora y actualización del Reglamento de Distritos y de Participación Ciudadana de la ciudad, con el objetivo de adaptarlo a la realidad actual y reforzar el protagonismo de la ciudadanía en la vida municipal, ya que el actual proviene de 2008 y se hace necesaria su modernización.

La concejala de Participación Ciudadana y Barrios del Ayuntamiento de Cáceres, Jacobi Ceballos, ha informado este martes en la Comisión de Participación Ciudadana, Barrios y Universidad Popular del inicio de este proceso, por lo que ha solicitado a los grupos políticos municipales que realicen sus aportaciones y sugerencias, algo que también ha sido trasladado al Consejo de Participación.

"Queremos adaptar el reglamento a los tiempos actuales, mejorando los procesos participativos vinculados a los proyectos de ciudad, avanzando en metodologías como los presupuestos participativos y reforzando canales más cercanos y efectivos entre la ciudadanía y la administración", ha indicado Ceballos.

En este sentido, ha subrayado que la actualización del reglamento permitirá avanzar hacia un modelo en el que "los vecinos y vecinas tengan un mayor protagonismo en la toma de decisiones, fortaleciendo así la participación ciudadana en Cáceres".

MESA DEL TRANSPORTE

Por otro lado, en la misma comisión, el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha respondido a preguntas del Grupo Municipal Socialista y de Unidas Podemos sobre la composición de la Mesa del Transporte, cuya reunión se celebra esta tarde para abordar el borrador del Plan Director del Transporte Público de Cáceres.

Muriel ha asegurado que la convocatoria se ha realizado "en tiempo y forma" y conforme a la composición establecida por acuerdo plenario, indicando que en este órgano están representados los colectivos vecinales de la ciudad a través de la Agrupación Vecinal, tal y como establece el reglamento.

"El proceso está siendo impoluto y participativo", ha afirmado el concejal, quien ha recordado que tanto los grupos municipales como asociaciones y ciudadanos a título individual han podido realizar aportaciones al documento.

Asimismo, ha insistido en que "no se excluye a nadie", ya que las asociaciones vecinales están representadas en la mesa, y ha recalcado que el documento que se presenta es un borrador inicial que servirá de base para el futuro pliego técnico del servicio.

Por último, Muriel ha recordado que la Mesa del Transporte no es el último órgano participativo que abordará el Plan Director del Transporte Público en Cáceres, ya que tras la reunión de hoy el documento se revisará en el Consejo de Participación Ciudadana y en los Consejos de Distrito.

PLAN DIRECTOR DEL TRANSPORTE

Tal y como ya informó el concejal en la pasada Comisión de Servicios Públicos, el Plan Director Integral de Movilidad del servicio de autobús urbano es un documento de análisis que estudia el funcionamiento actual del servicio y plantea distintas alternativas de reorganización para optimizar recorridos y frecuencias.

Las mejoras supondrán un incremento del coste del servicio. Actualmente, cada ciudadano paga 51,7 euros por el mantenimiento del bus urbano. El estudio, realizado por una empresa independiente, supone el punto de partida de la reorganización de las diferentes líneas del servicio con el objetivo de facilitar los desplazamientos entre zonas residenciales y puntos estratégicos de la ciudad.

El documento plantea también la necesidad de ajustar recorridos y frecuencias con el objetivo de mejorar los tiempos de viaje y reducir los tiempos de espera en las líneas con mayor demanda, además de reforzar la cobertura del transporte público con nuevas paradas en barrios de expansión urbana y zonas con creciente actividad residencial.

Además, se incluye la renovación de la flota de vehículos con autobuses eléctricos para avanzar en un servicio eficiente y sostenible con el medio ambiente.