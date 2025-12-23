Cáceres aprueba por unanimidad la prórroga de las tarifas bonificadas del transporte urbano para todo el año 2026

Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cáceres celebrado este martes para aprobar las bonificaciones del transporte urbano para 2026 - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, en la sesión extraordinaria celebrada este martes, la prórroga durante el ejercicio 2026 de las vigentes tarifas bonificadas de los abonos y títulos multiviaje del servicio de transporte urbano de viajeros de la ciudad, una medida que permitirá mantener los descuentos a partir del 1 de enero y evitar interrupciones en su aplicación.

El coste anual de esta medida supondría aportar 1.545.334 euros (IVA no incluido) de fondos propios, aunque esta cantidad se quedaría en 520.000 euros, que sería la parte proporcional de las arcas municipales una vez aprobada la prórroga de las ayudas del Gobierno Central, que ha recibido el visto bueno este mismo martes en el Consejo de Ministros.

No obstante, según ha explicado el concejal de Servicios Públicos y Movilidad, Pedro Muriel, la aprobación plenaria culmina el expediente iniciado por el equipo de Gobierno "con carácter preventivo y responsable", con el objetivo de garantizar la continuidad de los descuentos del 50% en los títulos multiviaje, así como la gratuidad de los abonos joven, para menores de 16 años, y senior, para mayores de 65, con independencia de los plazos en los que el Gobierno central apruebe la normativa estatal reguladora de las ayudas al transporte urbano.

"Este acuerdo demuestra una forma responsable de gobernar, pues anticiparnos a los plazos y tomamos decisiones antes de que termine el año para que los ciudadanos no sean los que paguen las consecuencias de la incertidumbre generada por el Gobierno Central", ha señalado Muriel.

Tal y como se recoge en la propuesta elevada al Pleno, la prórroga de las bonificaciones queda condicionada a la aprobación de dicha normativa estatal. En el caso de que las ayudas no se convocaran o se retrasaran, el Ayuntamiento asumiría el coste correspondiente para evitar perjuicios a los usuarios del transporte público.

Muriel ha destacado que esta decisión responde a la voluntad de ofrecer certidumbre a los ciudadanos, teniendo en cuenta los precedentes de ejercicios anteriores, en los que las ayudas estatales se aprobaron en los últimos días del año o una vez iniciado el ejercicio, generando incertidumbre y retrasos en la aplicación de las tarifas reducidas.