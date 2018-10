Cáceres se echa a la calle para clamar por la igualdad en la manifestación más multitudinaria que se recuerda

Publicado 08/03/2018 20:08:51 CET

La consejera de Igualdad califica el día de "histórico" y augura una "ola de feminismo" a partir de ahora

CÁCERES, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 5.000 personas según la organización y unas 3.000 según fuentes de la Subdelegación del Gobierno han participado esta tarde en Cáceres en la manifestación del Día Internacional de la Mujer, convocada por la Plataforma Mujeres por la Igualdad, que se ha convertido en una de las más multitudinarias que se recuerdan en la capital cacereña.

La marcha por los derechos de las mujeres, amenizada por el grupo de tambores 'Santuka de fuego', ha partido del Quiosco de la Música y, cuando la cabecera había enfilado la Gran Vía y estaba casi llegando a la Plaza Mayor, todavía no habían salido los últimos del Paseo de Cánovas.

Así, estudiantes, amas de casa, políticas, periodistas, profesoras, investigadoras, doctoras, enfermeras, empleadas públicas, trabajadoras sociales, y un sinfín de colectivos han marchado por las calles cacereñas hasta llegar a la Plaza Mayor donde, bajo la lluvia, se ha leído un manifiesto en favor de la igualdad real y la lucha por los derechos de las mujeres.

Una pancarta con la palabra 'IGUALDAD' encabezaba la manifestación a la que se han sumado, entre otras, la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero o la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, así como varios miembros del Gobierno regional como las consejeras de Igualdad, Leire Iglesias, la de Educación, Esther Gutiérrez, la de Medio Ambiente, Begoña García, y directoras generales como la de Deportes o la de Trabajo, entre otras.

También han participado miembros del PSOE como el secretario provincial, Miguel Ángel Morales, o el portavoz del portavoz municipal socialista, Luis Salaya, que ha querido "acompañar" a las mujeres. "A nosotros hoy nos toca asumir poco protagonismo y pelear por nuestra compañeras", ha dicho el portavoz en el ayuntamiento. Han estado también miembros de Cáceres Tú y de numerosos movimientos sociales de la ciudad.

DÍA HISTÓRICO Y DE ÉXITO

La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, ha calificado el día de "histórico" y de "éxito" y considera que "no" terminará en el 8M, sino que "tendrá continuidad mañana", ha manifestado en declaraciones a Europa Press.

"Mañana no soltamos la bandera porque no estamos dispuestas a esperar al año que viene para otra reivindicación", ha dicho la responsable regional que califica lo ocurrido este día como "una ola de feminismo" de mujeres jóvenes que "están dispuestas a liderar la reivindicación contra la desigualdades que sufren todos los días".

Desde CCOO, uno de los sindicatos convocantes de los paros de dos horas junto a UGT, la secretaria regional, Encarna Chacón, ha reincidido en que el 8M de 2018 pasará a la historia porque se está dando "un ejemplo de civismo" y de reivindicar derechos "muy necesarios", porque "por primera vez se hace una huelga por la igualdad, un elemento fundamental en la sociedad, no solo en el entorno laboral, sino en la propia seguridad de las mujeres".

"No más violencia", ha dicho Chacón que cree que este 8M se ha escuchado el mensaje en todo el país. "La ciudadanía está presente en las calles y estamos convencidas de que a partir de mañana esto tiene que cambiar", ha subrayado.

Desde la Plataforma de Mujeres por la Igualdad, Emilia Guijarro ha indicado que las cacereñas se unen a la huelga mundial por los derechos de las mujeres de todo el mundo, para luchar contra la brecha salarial, y por la igualdad y "por todas las cosas que nos discriminan y que están metidas en el interior del pensamiento no solo de los hombres, sino también de algunas mujeres", ha dicho.

A la marcha se han unido diversos colectivos con numerosas pancartas repletas de mensajes como 'No más desigualdad', 'Cuidemos a las que cuidan', 'A partir de mañana no es un 8 es un infinito', 'Somos el grito de las que no están', o 'No quiero tu piropo, quiero tu respeto'.

La manifestación de Cáceres es una más de los numerosos actos de protesta que se han sucedido este jueves 8M en todo el mundo, pero que han tomado una especial relevancia en España, donde se ha convocado por primera vez, una huelga feminista con el lema 'Si nosotras paramos, se para el mundo', que pretende poner de relieve la importancia del papel de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.