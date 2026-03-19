Cáceres estrena nueva imagen en sus accesos con motivo del 40 aniversario como Patrimonio de la Humanidad

Nueva cartelería instalada en los accesos a Cáceres con motivo del 40 aniversario como ciudad Patrimonio de la Humanidad - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Cáceres ha procedido a la sustitución de diversas lonas ubicadas en distintos puntos de acceso a la ciudad por nuevos soportes centrados, en esta ocasión, en la conmemoración del 40 aniversario de su declaración por la Unesco como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Las nuevas lonas se han ubicado en la pasarela peatonal de la rotonda de la estación de Renfe y en la pasarela que da acceso al hotel V Centenario, dos de las principales vías de entrada a la ciudad y zona de paso de miles de vehículos al día.

La renovación de estos elementos responde también a la necesidad de actualizar soportes que habían quedado desfasados tanto en contenido como en imagen, mejorando así la estética urbana y la percepción de la ciudad, tanto para visitantes como para la ciudadanía. Las lonas que estaban instaladas recordaba la capitalidad gastronómica de Cáceres en 2015.

Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de promoción turística vinculada a esta efeméride, considerada de especial relevancia para la ciudad, ha explicado el concejal de Turismo, Ángel Orgaz.

"Seguimos dando pasos para poner en valor un acontecimiento de enorme importancia para Cáceres, como es su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, una celebración que se extenderá a lo largo de todo el año 2026", ha destacado el concejal.

Asimismo, ha destacado que "esta iniciativa contribuye a proyectar una imagen más cuidada, moderna y acorde al valor patrimonial de Cáceres".

Esta acción se suma al conjunto de actividades impulsadas por el Ayuntamiento para conmemorar el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, con el objetivo de reforzar su proyección turística y cultural a nivel nacional e internacional.

Una de esas iniciativas ha sido la edición de 5.000 marcapáginas conmemorativos de esta efeméride que se han distribuido en ferias turísticas como Fitur y la Feria Internacional de Turismo de Lisboa, así como en distintos actos promocionales tanto fuera como en la ciudad, contribuyendo a la difusión de esta celebración y al refuerzo de la imagen de Cáceres como ciudad patrimonio.

Por último, el edil ha anunciado que el edificio consistorial se iluminará de azul oscuro, color elegido para esta efeméride, el próximo viernes por la noche con motivo de la entrega del Premio Patrimonio que ha concedido el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.