Cáceres se queda fuera de las ayudas del Gobierno para zonas catastróficas por las borrascas

El portavoz del Gobierno de Cáceres, Ángel Orgaz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local - EUROPA PRESS

CÁCERES, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cáceres se ha quedado fuera de las ayudas del Gobierno central para zonas catastróficas para paliar los daños producidos por las borrascas de enero y febrero, que produjeron derribos de árboles y desperfectos en edificios municipales como pabellones deportivos, que el Ejecutivo local había cuantificado en 2,5 millones de euros.

Esa era la cantidad que se había solicitado pero, tal y como se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en concreto de la resolución de fecha 20 de marzo de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Memoria Democrática, Cáceres no está entre los municipios de Extremadura y Andalucía que se pueden acoger a esas medidas urgentes en respuesta a los daños causados por los diversos fenómenos meteorológicos.

Así lo ha indicado el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local en la que ha recordado que el Ayuntamiento de Cáceres había elaborado los informes y había hecho llegar la documentación correspondiente "dentro del plazo establecido" al Gobierno de España con una valoración aproximada que recogía los principales daños causados por dichos fenómenos meteorológicos.

"El Ministerio ha tenido a bien desestimar esta solicitud del Ayuntamiento de Cáceres y por lo tanto no conceder dicha ayuda económica en base a la valoración que se había realizado por parte del Ayuntamiento de Cáceres", ha señalado Orgaz, que ha mostrado su "decepción" porque "ninguna" de las grandes ciudades de mayor población de Extremadura haya obtenido dicha declaración por parte del Gobierno de España, ya que Badajoz también se ha quedado fura.

En el caso de Andalucía, solo Huelva y Jaén como capitales de provincia han sido incluídas en la resolución. "Nos hubiese gustado que el Gobierno de España hubiese sido más sensible a las circunstancias vividas en la ciudad de Cáceres y a las necesidades reales que se justificaban en dicho expediente", ha apuntado Orgaz.

También ha mostrado su "malestar" del equipo de Gobierno cacereño por el hecho de que haya sido en esta resolución en la que se ha establecido los criterios en base a los cuales se determinaban qué municipios son y cuáles no.

"Nos hubiese gustado, obviamente, que dichos criterios los hubiéramos podido conocer antes a fin de trabajar en ese expediente que se presentó por parte del Ayuntamiento de Cáceres", ha señalado el portavoz, que ha recordado que contra estas resolución miniserial cabe un recurso contencioso o administrativo por lo que el Ayuntamiento de Cáceres "va estudiar ahora si procede la interposición del mismo o si no".

A la pregunta de cuáles son los argumentos del Gobierno para no admitir la petición de Cáceres de acogerse a estas ayudas, Orgaz ha respondido que parece que se ha optado por un apoyo al mundo rural, ya que las grandes ciudades no han sido tenidas en cuenta.

"Nos hubiese gustado una mayor sensibilidad por parte del Gobierno de España pero no renunciamos a acometer aquellas inversiones y mejoras que recogíamos en dichos informes y que son necesarias para el buen desarrollo de la vida cotidiana de la ciudad como venía sucediendo hasta antes de que se produjeran los daños por las inclemencias meteorológicas", ha subrayado el portavoz.

Así, ha explicado que se irán ejecutando las obras de una forma paulatina con cargo a las arcas municipales. "Iremos acometiendo aquellas inversiones que sean de mayor urgencia y aquellas que requieren de una intervención inmediata", ha dicho Orgaz, que ha recordado que algunos de los desperfectos ya se estaban arreglando por parte del consistorio y las demás se irán acometiendo "en la medida en que el presupuesto lo vaya permitiendo y las necesidades vayan produciéndose".