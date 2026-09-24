Cáceres reconoce a sus deportistas y entidades más destacadas en la primera gala de los Premios del Deporte de la ciudad

Foto de familia de los galardonados en la gala de los Premios del Deporte de Cáceres. - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha celebrado en el Gran Teatro la primera edición de los Premios del Deporte de Cáceres, una gala con la que la ciudad ha reconocido la trayectoria, los resultados y la contribución al deporte de deportistas, entrenadores, árbitros, clubes y personas vinculadas al ámbito deportivo de la ciudad.

La entrega de estos reconocimientos se produce además coincidiendo el título de Ciudad Europea del Deporte 2026, una distinción que está acompañada durante este año por un amplio calendario de competiciones y actividades deportivas en la ciudad.

Durante la gala se han entregado nueve reconocimientos y dos menciones especiales a título póstumo, en unas categorías que abarcan desde las jóvenes promesas hasta la trayectoria deportiva, pasando por entrenadores, árbitros, entidades y eventos deportivos.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha destacado la importancia de reconocer a los deportistas y a todas las personas que forman parte de la familia deportiva de la ciudad. "Mi máxima admiración hacia todos los premiados y premiadas hoy. En esa estatuilla y en ese diploma que habéis recibido en este escenario, quiero que sepáis que lleváis el cariño de todos los cacereños y cacereñas. Sois pura inspiración para todos", ha señalado.

Mateos ha subrayado que "quien practica deporte siempre gana", porque "gana en fuerza, en resistencia, en capacidad de sacrificio", pero también "en solidaridad, en saber dar un paso atrás y una patada hacia delante cuando es preciso", en constancia, en seguridad, en saber buscar apoyos y en ser consciente de que "no hay límite que valga".

El alcalde ha destacado además que los deportistas son capaces de "contagiar a todo el mundo" de esos aprendizajes y ha señalado que "nuestros niños y niñas tengan un Guillermo Gracia, un Alberto Ginés, una Tatiana o una Esperanza Mendoza -entre tantos otros- en los que inspirarse, es un auténtico lujo".

También ha tenido palabras de reconocimiento para "todos los que de algún modo formáis parte de la familia deportiva de la ciudad", mencionando a clubes, federaciones, asociaciones, equipos, gimnasios, entrenadores, árbitros y preparadores físicos, pero también a quienes abren y cierran una pista, se ocupan del material, llevan agua, animan desde la grada o hacen posible que sus hijos puedan entrenar y competir cada semana. "Por vosotros y por vosotras es un orgullo que Cáceres sea Ciudad del Deporte 2026", ha afirmado Mateos.

MÁS DE 50 EVENTOS DEPORTIVOS EN 2026

En este contexto, ha recordado los esfuerzos realizados durante este año para acoger campeonatos de España de escalada, duatlón, tenis o golf, campeonatos de comunidades autónomas de personas con discapacidad intelectual, una velada de boxeo en la Plaza Mayor o la fase final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, entre otros eventos, hasta superar los 50 acontecimientos deportivos previstos durante 2026.

El alcalde también ha repasado algunas de las instalaciones deportivas de la ciudad y las actuaciones que está impulsando el Ayuntamiento, como la mejora de la cubierta del Vivero, el complejo que se está diseñando en Cáceres el Viejo o el arreglo de pistas deportivas en barrios como San Francisco, Llopis, Nuevo Cáceres, Batalla del Salado o La Madrila.

"No soy una persona conformista, como tampoco lo sois vosotros. Así que esto va a continuar porque quiero que podamos disfrutar del deporte en las mejores condiciones posibles", ha señalado. Entre los retos, ha citado el complejo con piscina cubierta que está "a punto de adjudicar" en Casa Plata-Nuevo Cáceres y nuevas instalaciones para deportes que actualmente carecen de ellas.

Finalmente, ha invitado a la ciudadanía a "seguir disfrutando de este título que es de todos: el de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte en 2026".

NUEVE PREMIOS Y DOS MENCIONES ESPECIALES

El reconocimiento a la Mejor Deportista Promesa Femenina ha recaído en Sonia Rubio Herguijuela, por sus resultados en lucha, grappling y sambo. Entre sus logros figuran títulos de campeona de Extremadura y de España y una medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de grappling gi. El premio ha sido recogido en su nombre por su hermano, Jorge Rubio.

El premio a Mejor Deportista Promesa Masculino ha sido para Álvaro Pozo Arroyo, jugador de pádel que figura como número uno del ranking mundial FIP Promises en categoría sub-18. Su madre, Mari Carmen Arroyo, ha recogido el galardón.

El reconocimiento al Mejor Entrenador ha sido para Carlos Corcho Portillo, director técnico del Club Natación Cáceres Los Delfines desde hace 17 temporadas. Entre sus méritos se encuentra haber dirigido a Guillermo Gracia, que ha logrado seis oros en campeonatos del mundo adaptados, además de récords mundiales y nacionales.

El premio al Mejor Juez o Árbitro ha recaído en Sergio Salomé Vizuete, árbitro de Primera División Nacional de Fútbol Sala, por su trayectoria en la máxima categoría del fútbol sala español.

Como Mejor Entidad Deportiva ha sido distinguido el Club Polideportivo Licenciados Reunidos, por su trayectoria en el voleibol y su trabajo con las categorías de base. El club cuenta con cerca de 200 jugadoras cada temporada y en la pasada campaña logró títulos de Extremadura en categorías infantil, cadete, juvenil, júnior y sénior.

El premio al Mejor Evento Deportivo ha correspondido a la 29ª Gimnastrada Extremadura "Por la confianza", celebrada el pasado 15 de marzo en el Pabellón Multiusos de Cáceres. El evento reunió a 3.300 participantes y alrededor de 11.000 espectadores, con la participación de personas de distintas edades y capacidades.

La gala ha incluido además dos Menciones Especiales a título póstumo. La primera ha reconocido a Lorenzo Díaz "Chipi", vinculado al baloncesto cacereño como jugador y director deportivo del Cáceres Patrimonio.

La segunda ha distinguido a Saturnino Montero Iglesias "Sátur", jugador, entrenador, fundador y presidente del Veracruz y referente durante décadas del fútbol base en la barriada de Las 300.

El premio a Mejor Deportista Absoluto Masculino ha sido para Guillermo Gracia Núñez, nadador del CN Cáceres Los Delfines, campeón del mundo en seis pruebas y poseedor de varios récords de España y de un récord del mundo en los 200 estilos.

Finalmente, el Premio Cacereño del Deporte ha recaído en Jesús Luis Blanco Morales, por una trayectoria de más de 66 años vinculada al baloncesto. Fue jugador, entrenador y uno de los promotores de este deporte en Cáceres; ejerció como secretario técnico en el histórico ascenso a la Liga ACB y presidió durante casi dos décadas la Federación Extremeña de Baloncesto.