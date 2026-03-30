Cáceres refuerza la prevención de incendios con desbroce de parcelas municipales durante todo el año

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, presenta una campaña de desbroces de parcelas durante todo el año para preveni incendios y la propagación de plagas - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha un nuevo servicio permanente de desbroce y control de la vegetación que se desarrollará durante los 365 días del año, sustituyendo el modelo anterior basado en campañas puntuales concentradas en los meses previos a la época de mayor riesgo de incendios.

Este nuevo contrato con Talher es una ampliación del servicio de mantenimiento de zonas verdes y cuenta con una inversión anual de 561.000 euros. Así, se dispondrá de un equipo estable de nueve operarios especializados, que contará además con un refuerzo de siete trabajadores adicionales durante la primavera, alcanzando un total de 16 profesionales en los momentos de mayor necesidad.

Con ello se refuerza la seguridad ambiental, se reduce el riesgo de incendios, se mejora la limpieza y el mantenimiento de parcelas, y se evita la propagación de especies invasoras, además de contribuir a hacer compatible el control de la vegetación con la vida cotidiana de la ciudad, al tiempo que se potencian los beneficios ambientales y la biodiversidad urbana.

Así lo ha explicado el alcalde, Rafael Mateos, en una comparecencia pública en el parque de Los Olmos, junto al concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, y la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos.

"Cáceres da un paso adelante en la gestión de sus espacios verdes, apostando por un servicio continuo que nos permite anticiparnos, prevenir riesgos y mejorar de forma sostenida el estado de nuestros barrios", ha subrayado el regidor.

De esta forma se pasa de actuar de forma reactiva a hacerlo de manera planificada y constante, "lo que nos permite ser más eficaces, optimizar recursos y ofrecer una mejor imagen de la ciudad durante todo el año", ha señalado el alcalde.

SE ACTÚA EN TODA LA CIUDAD

Desde el inicio del año, el servicio ya ha actuado en más de 30 parcelas distribuidas por distintos barrios y zonas de la ciudad, incluyendo Cáceres el Viejo, Aldea Moret, Mejostilla, Nuevo Cáceres, Montesol o Las Capellanías, entre otros, y continuará con nuevas intervenciones y repasos en las áreas pendientes.

Además, en zonas especialmente sensibles, como aquellas próximas a viviendas, se han ejecutado cortafuegos para incrementar la seguridad, mientras que los trabajos se planifican siguiendo criterios técnicos que priorizan espacios como rondas de circunvalación, entornos de especial riesgo o áreas cercanas a zonas residenciales y eventos multitudinarios.

El servicio cuenta con medios mecánicos avanzados, como tractores con desbrozadoras, herramientas manuales y un robot especializado para zonas de difícil acceso, lo que permite una intervención más eficaz y segura.

De forma paralela, la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria continúa desarrollando labores de control de vegetación en acerados y zonas asfaltadas mediante tratamientos mecánicos y, en casos concretos, con herbicidas ecológicos autorizados, reforzando especialmente estas tareas durante la primavera.

El alcalde ha destacado que esta actuación integral "no solo mejora la seguridad y la limpieza, sino que contribuye a una ciudad más ordenada, más saludable y más sostenible, donde los espacios verdes estén mejor cuidados y gestionados durante todo el año".