Cáceres y la Torta del Casar renuevan el convenio de colaboración y rubrican el apoyo a la capitalidad cultural en 2031

CÁCERES 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar han renovado este miércoles el convenio de colaboración para aprovechar los recursos de cada uno para promocionar la ciudad.

El primer convenio de colaboración entre ambas entidades se firmó en 2011 y ahora el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y Ángel Pacheco, en representación de la DOP Torta del Casar, han rubricado dicha renovación, en un acto que ha tenido lugar en el ayuntamiento cacereño y en el que también se ha firmado la adhesión de la DOP a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031.

Mateos ha explicado que con esta firma "nos unimos a uno de los productos más representativos de la provincia de Cáceres y de Extremadura, como la Torta del Casar; un ejemplo de esa excelencia que buscamos como ciudad".

Según ha explicado, el logo del Ayuntamiento de Cáceres "está y seguirá estando presente" en los actos de difusión de la Torta del Casar y ahora, además, también incluirán la imagen de la Capitalidad Cultural en 2031, como embajadores gastronómicos de este "gran reto colectivo".

"Estamos trabajando ya en algunas acciones conjuntas en las que nuestra rica gastronomía sea la protagonista, con la Torta del Casar como uno de los principales referentes de nuestra forma de disfrutar sobre la mesa", ha dicho Mateos.

El acalde ha expresado también su agradecimiento a la DOP Torta del Casar por su disposición a "arroparnos en eventos como la próxima Asamblea de Ciudades en la Ruta de la Plata, donde los asistentes tendrán la oportunidad de degustar nuestro exquisito queso".

ADHESIÓN A CÁCERES 2031

En el mismo acto, el Consejo Regulador de la DOP Torta del Casar ha firmado además su adhesión al proyecto de Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031. "Cáceres cumple con todos los parámetros para conseguir la capitalidad europea de la cultura y nosotros queremos participar aportando la vertiente gastronómica. Y queremos recordar que Cáceres es territorio de la Torta del Casar", ha subrayado Ángel Pacheco.

Por su parte, el alcalde ha agradecido a todos los trabajadores y trabajadoras de la DOP Torta del Casar, a los ganaderos y empresarios queseros su disposición a apoyar la candidatura cultural europea. "Este no es sólo un proyecto de la ciudad. Nace en Cáceres, pero implica también a toda Extremadura", ha recordado Mateos.

"Estamos consiguiendo nuestro objetivo inicial, que por encima de siglas políticas la sociedad extremeña se sienta identificado con el proyecto", ha concluido Mateos.