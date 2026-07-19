Una caída de cinco ciclistas en la EX-355, entre Zorita y Madrigalejo, deja tres heridos

Archivo - Hospital Universitario de Cáceres. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

CÁCERES 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una caída de cinco ciclistas entre Zorita y Madrigalejo ha dejado tres personas heridas de diversa consideración, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

El suceso se ha producido este domingo, en torno a las 09,05 horas, en la EX-355 que discurre entre las dos localidades cacereñas.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia procedente de Cañamero, efectivos del Punto de Atención Continuada de Zorita, una unidad de soporte vital básico de Miajadas y una patrulla de servicio de la Guardia Civil.

Los heridos son dos hombres, ambos de 42 años: uno de ellos ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres por una fractura en la clavícula y con un estado de 'menos grave', mientras que el otro solo ha sufrido erosiones y no ha hecho falta asistirle.

La tercera herida es una mujer de 39 años que también ha sido trasladada al Universitario de Cáceres con pronóstico leve al presentar heridas en la espalda y alguna en uno de los codos.