La Cámara de Comercio de Badajoz prevé inaugurar en 2026 una Incubadora de Alta Tecnología para fomentar la innovación

El presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz participa en un desayuno informativo

BADAJOZ, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Badajoz prevé inaugurar el próximo año 2026 la Incubadora de Alta Tecnología 'Inquore', una iniciativa estratégica cuya construcción ya ha empezado en la capital pacense y que reunirá empresas, universidades, centros tecnológicos, inversores, emprendedores y startups para fomentar la innovación, la transferencia tecnológica y la sostenibilidad.

Con una inversión de 2 millones de euros cofinanciada con fondos Feder a través de la Fundación Incyde, este centro ofrecerá consultoría, financiación y apoyo estratégico para el crecimiento y la expansión de las empresas, convirtiéndose en un núcleo desde donde estructurar ideas con impacto real en la economía regional.

'Inquore' es uno de los retos de la Cámara para 2026, como ha destacado el presidente de la institución cameral, Mariano García, en un desayuno con los medios de comunicación en el que ha hecho balance de la actividad de 2025 y las estrategias o retos para el próximo año, que pasan por seguir reforzando su actividad y ampliando el desarrollo de programas europeos en una anualidad que quieren que esté marcada por la apertura de uno de sus proyectos "más ambiciosos hasta la fecha", como la citada Incubadora.

Se trata, ha explicado, de una "importante" apuesta de la Cámara por la transferencia de alta tecnología y la sostenibilidad "como mejora de la rentabilidad" de las empresas y de un centro donde empresas o emprendedores recibirán apoyo en diferentes áreas, tales como consultoría, financiación o acceso a servicios avanzados para ayudarles a crecer y a expandirse.

