CCOO asegura que la reunión con Acorex para abordar el ERE "no tiene validez" y UGT lamenta que no haya sido "fructífera

Publicado 27/04/2015 19:19:47 CET

MÉRIDA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha asegurado que la reunión de este lunes con Acorex para abordar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) "no tiene validez", mientras que UGT ha lamentado que no haya sido "fructífera" y que no se haya adelantado "nada".

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO Extremadura, Francisco Rodríguez Corbacho, ha indicado que los sindicatos habían pedido que en dicha reunión estuvieran la dirección del grupo cooperativo para que explicara las conclusiones de las reuniones que ha mantenido con los gerentes de las diferentes cooperativas, aspecto éste que no se ha producido.

Asimismo, la secretaria general de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT Extremadura, María José Ladera, ha apuntado que en la reunión de este lunes "no se ha dirimido nada" porque no se ha presentado "ningún tipo de documentación" referente al ERE.

TRES PILARES "FUNDAMENTALES"

En este sentido, Corbacho ha indicado que para iniciar el proceso de negociación del ERE, "que afecta a tantos trabajadores", existen, en su opinión, "tres pilares fundamentales".

El primero es el "societario", en el que se debe explicar "en qué va a quedar Acorex y cuánta gente va a quedar", según Corbacho, quien ha añadido que en segundo lugar estaría el Plan de Viabilidad donde se tienen que "ver las opciones que se plantean".

Asimismo en tercer lugar estaría "el capital humano", donde se debe estimar "qué necesidades tiene la empresa, en qué situación se quedaría después del ERE y cuáles serían las condiciones de los trabajadores que se quedarían en la empresa", ha puntualizado Corbacho.

"También necesitamos saber cómo van las negociaciones con todas las cooperativas que integran Acorex. Hoy nos hemos enterado de que Acorex ha pedido que el Gobierno de Extremadura intervenga pero entonces el papel de la Junta ya no sería el de mediación sino el de control", ha advertido Corbacho.

EL GOBIERNO DE EXTREMADURA, EL "MÁXIMO RESPONSABLE"

Así, el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO Extremadura ha insistido en que el "máximo responsable" en este asunto es el Gobierno de Extremadura, que es quien "debe poner solución" porque "este tipo de problemas no se ha visto en ningún otro sitio".

"¿Qué otras soluciones habría? ¿Convocar concurso de acreedores? que sería la destrucción de Acorex o ¿vender activos de la empresa a precios de saldo?. Esto es lo que hay que trasladar al Gobierno extremeño que ha sido mediador durante varios años en esta empresa y ahora que debe actuar no actúa", ha criticado Corbacho.

Cabe recordar que durante la mañana de este lunes se han reunido las diferentes cooperativas que integran Acorex mientras que a las puertas de la empresa los trabajadores continuaban con sus protestas pidiendo, sobre todo, "responsabilidad", porque, según ha indicado Corbacho, "hay mucha gente afectada directa e indirectamente".

"Deben ser responsables y sentar las bases para decidir qué viabilidad va a tener la empresa porque si no se produciría el mayor fracaso industrial que se ha producido en este país haciendo desaparecer a una empresa que ha dado grandes frutos en el mercado rural", ha declarado Corbacho.

Por último el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO Extremadura ha señalado que mientras tanto seguirán con las protestas, de hecho, el próximo día 30 ya tienen una nueva convocatoria.

UGT DEMANDA CONOCER LA SITUACIÓN "REAL"

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT Extremadura, María José Ladera, ante la reunión poco "fructífera" de este lunes de la comisión negociadora del ERE, ha reclamado un nuevo encuentro de la dirección del grupo.

"Ante de sentarnos a negociar nada y de decidir nada necesitamos saber de primera mano cuál es la situación real del grupo cooperativo y sobre todo hacia dónde pretende ir", ha destacado en declaraciones a Europa Press.

En esta línea, Ladera ha avanzado que este miércoles los sindicatos se podrían reunir con el presidente y con el director general de Acorex para que les expliquen "hacia dónde pretenden llevar a Acorex".