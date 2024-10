CCOO se concentra ante la Inspección de Trabajo en Badajoz para reclamar que controle las horas extras que no se pagan

BADAJOZ, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Extremadura se ha concentrado este lunes, 7 de octubre, frente a la Inspección de Trabajo en Badajoz, para reclamar que actúe "ya", ponga los medios y haga campañas para "controlar" las horas extras que los trabajadores están haciendo en la región y que no se están pagando, que calcula en más de 2 millones de horas extraordinarias al año.

Una concentración que se enmarca en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que se conmemora este lunes, y que ha sido secundada por medio centenar de personas frente a la Inspección en Badajoz, acompañada de una pancarta en la que se podía leer 'Exigimos control horario. Por la reducción del tiempo de trabajo. Por el pago de las horas extras', además de tambores o de voces como "trabajo decente, control horario" o "las horas extras no se pagan".

En declaraciones a los medios, la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha reafirmado que, en la región extremeña, están "hartos" de que el empresariado les "robe", tras lo que ha apuntado que la Inspección de Trabajo so "responsables de que no se cumpla la norma", que establece un control horario diario.

Pero "eso no se está cumpliendo" y "está permitiendo que se hagan horas extras que no se están pagando", ha señalado Chacón, quien ha calculado que en Extremadura "son, en estos momentos, más de 2 millones de horas extraordinarias que no se están pagando", lo que significa "55 millones de euros que, anualmente, se están embolsando esos empresarios ladrones, porque están robándole a los trabajadores y le están robando también sus cotizaciones", ha remarcado.

