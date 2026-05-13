CCOO y Freampa lanzan una campaña contra el calor en el aula y piden una "ejecución real" de las ayudas de climatización

Presentación de la campaña de CCOO y Freampa-CP 'Necesitamos aulas, no saunas' contra el calor en los centros educativos - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO y Freampa-CP han lanzado la campaña 'Necesitamos aulas, no saunas' contra el calor en los centros educativos y han exigido a la Junta "transparencia", "planificación" y "ejecución real" de las ayudas de climatización.

En este sentido, CCOO ha criticado que en la primera convocatoria de ayudas en este sentido, dotada con 30 millones, solo se adjudicaron algo más de 9,4 millones.

Estas ayudas fueron solicitadas solo por 63 entidades locales y permitieron actuar en 74 centros educativos. Por su parte, quedaron excluidas las solicitudes de 20 ayuntamientos por problemas de documentación o por no ajustarse a las bases.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Extremadura, Tomás Rodríguez, y la secretaria de Salud Laboral de la Federación de Enseñanza de CCOO en la región, Virginia Chamorro, han presentado este miércoles esta campaña con la que se quiere poner de manifiesto que los centros deben ser espacios "seguros" y "saludables" para desarrollar la enseñanza y el aprendizaje.

Por ello, se conminará a la comunidad educativa a que registren y documenten las temperaturas que se dan en las aulas y espacios de trabajo en los centros educativos de la región para después remitirlas al sindicato con el objetivo de disponer de información objetiva que permita conocer la dimensión real de la situación y exigir actuaciones, soluciones e inversiones.

En este sentido, los centros deberán indicar datos como el nombre del centro, la localidad en la que se ubica, la fecha y hora de la temperatura, dependencia medida y temperatura registrada. También se solicitará fotografías de las mediciones, evitando que aparezcan menores o datos personales.

Tomás Rodríguez ha señalado que prácticamente ningún centro de la región está preparado para soportar las altas temperaturas que se registran en los meses de mayo, junio, septiembre y, cada vez con más frecuencia, también octubre.

Por ello, ha advertido de que el problema del calor en los centros educativos no puede seguir tratándose como una incidencia puntual o una cuestión inevitable, ya que se puede convertir en un problema de salud, así como de calidad educativa y de condiciones "dignas" para enseñar, aprender y trabajar, ya que los valores extremos dificultan el normal desarrollo de las actividades.

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