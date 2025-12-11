Un centenar de médicos se manifiesta en Badajoz en protesta por el nuevo estatuto marco

Manifestación de médicos en Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

En torno a un centenar de médicos se ha manifestado este jueves, día 11, en la ciudad de Badajoz, entre la avenida de Colón y la de Huelva junto a la Delegación del Gobierno en Extremadura, con motivo de la huelga en protesta por el nuevo estatuto marco.

Convocada por el Sindicato Independiente Médico de Extremadura (Simex), en la protesta, que se celebra en el tercer día de huelga, se ha podido ver una pancarta de gran tamaño que rezaba 'Sin médicos no hay sanidad', así como carteles con lemas como '¡Sanidad! Pública y de calidad', 'Sin MIR no hay futuro' o 'Mi vocación sin explotación'.

También se han coreado frases como "se nota se siente, medicina está presente" o "no es vocación es explotación" o alusivas a la ministra de Sanidad, Mónica García, como "sin ministra hay sanidad" o "Mónica escucha a los médicos en la lucha".

En declaraciones a los medios, el presidente de Simex, Pedro Hidalgo, ha expuesto en alusión a esta última que "lo logró", dado que García ha conseguido reunirles a todos "hombres, mujeres y estudiantes de Medicina, decanos y ni más ni menos que toda la sociedad científica".

"Lo logró, estamos en huelga el tercer día con un seguimiento masivo", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que, que cuando se trasladan los datos, "a veces está adulterado", porque "hay que contar que los servicios mínimos, que en sanidad son máximos, deben de contarse como médicos en huelga".

"Estamos ahora mismo cumpliendo un momento muy especial, tener un estatuto marco para la profesión médica, un estatuto singular para una profesión singular, un estatuto único para una única profesión", ha defendido, junto con que dicho texto posteriormente se vaya desarrollando en las comunidades autónomas, como las transferencias sanitarias.

Acto seguido, ha insistido en que la ministra "lo logró" y este jueves, a la vista del "éxito" de la huelga, se ha convocado con carácter de urgencia a los representantes de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, ante lo que consideran que "va a ser para lo mismo, la foto, la punta del telediario, quiere negociar pero no va a conseguirlo", porque "lo que quiere no puede encorsetar a esta profesión".

A este respecto, se ha referido a estudiantes sin un futuro "cierto" en el Sistema Nacional de Salud o a médicos que emigran y que se van a ir perdiendo y ha destacado una medicina "única", "pública" y "universal pero de calidad", porque "no basta con atender los pacientes" y hay que hacerlo "con calidad". Tampoco "con tener muchos médicos" porque tienen que estar "preparados, descansados y con tiempo"; ni con aumentar las facultades de Medicina cuando se está exportando a estos profesionales, al tiempo que ha hecho hincapié en la importancia de la conciliación.

El presidente de Simex ha querido trasladar asimismo las "disculpas" a los pacientes y que no puede decir que les perdonen porque luchan también por ellos y el "perdón" lo transmitiría si hicieran "algo malo", cuando tienen un derecho constitucional y dejan de percibir sus honorarios "por reclamar justicia respecto a lo que son jornadas laborales interminables" o la propia vejez del propio médico, de modo tal que lo que trabaje, se cotice y se asigne en las pensiones en relación a las guardias.

