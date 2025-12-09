El centro de hiperautomatización e IA de la Junta garantizará una atención más ágil y liberará de tareas repetitivas

MÉRIDA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado el contrato mixto de servicio-suministros para la contratación de la implantación y operación del centro de hiperautomatización e inteligencia artificial de la Junta de Extremadura (CHIAX), con un presupuesto de 9.534.343 euros, cofinanciado en un 85 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha señalado que este centro se impondrá como una "herramienta" que va a transformar el modo en el que la administración autonómica atiende a la ciudadanía.

Así, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Manzano ha incidido en que la hiperautomatización va a permitir "reducir tiempos, optimizar recursos y garantizar una atención mucho más rápida y mucho más eficaz, con menos trámites y con una administración que acompaña al ciudadano y que es mucho más proactiva".

De igual modo, ha recalcado que la finalidad de este centro va a ser "eliminar cuellos de botella y mejorar la experiencia del ciudadano", además de liberar también a los empleados públicos de tareas repetitivas que se pueden digitalizar para que éstos puedan centrarse en otro tipo de funciones de "mucho mayor valor".

La Junta de Extremadura ha informado de que el centro de hiperautomatización e IA de la Junta utilizará tecnologías disruptivas en un marco coordinado de gobernanza para posicionar a la administración autonómica como una Administración Digital "de referencia".

El contrato pretende cubrir los servicios para la puesta en marcha y la ejecución del marco de gobernanza y gestión de la demanda del CHIAx; el estudio, análisis, optimización e implantación de procesos; la capacitación práctica y personalizada para los distintos perfiles usuarios de la plataforma (funcionales, técnicos, estratégicos) y la transferencia completa de conocimiento y asesoramiento durante todo el ciclo de implantación y maduración de la plataforma, garantizando una adopción progresiva, segura y sostenible por parte de los órganos gestores.

