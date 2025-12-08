Los centros de interpretación vinculados al Camino de Santiago en Extremadura abren sus puertas este lunes

Archivo - Arco de Cáparra - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los centros de interpretación vinculados a la Vía de la Plata y al Camino de Santiago en Extremadura abrirán sus puertas de manera excepcional este lunes 8 de diciembre, con motivo del puente de la Inmaculada, a pesar de tratarse de una jornada en la que habitualmente permanecen cerrados.

La iniciativa busca aprovechar el previsible incremento de visitantes y facilitar el acceso a estos espacios para descubrir el patrimonio histórico de la región.

La apertura se realizará en el horario habitual de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00, con horarios ampliados o continuados en Cáparra (9,30-16,30), Tentudía (10,30-17,00) y Regina (10,00-17,00), gracias a la colaboración del personal que atenderá los centros durante el festivo.